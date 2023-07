Cómo cuidar tus uñas para que estén perfectas durante estos meses

Durante los meses de verano debemos prestar más atención al cuidado de nuestro cuerpo, ya sea haciéndonos con un buen protector solar que nos proteja de las radiaciones solares como llevando una rutina de cuidado facial con productos cosméticos más ligeros a fin de evitar que nuestra piel se sienta pesada y algo grasa a lo largo del día, pese a que sea muy importante que nos hidratemos en profundidad cada mañana y cada noche. Sin lugar a dudas, son muchos los productos esenciales que debemos incorporar a nuestra rutina de cuidado durante los meses de verano, y es que, por ejemplo, la máscara de pestañas debe ser waterproof, así como productos en crema, ya que solo así aguantará mucho más en nuestro rostro intacto. Pero, sin lugar a dudas, algo de lo que nos preocupamos en todas las estaciones del año y sobre todo durante el verano, es de la manicura. Tendemos a llevarlas perfectas aplicando el color que va más acorde a la época del año en la que estamos, como estos tonos de manicura que se llevan este verano y, teniendo en cuenta que la sal del mar, la piscina y la aplicación de protector solar puede hacer que esta se estropee más rápidamente, debemos de llevar una rutina decuidado de nuestras uñas muy estricta.

¿Cómo cuidar nuestras uñas durante estos meses? Te recomendamos que, antes de aplicar el esmalte, trata de limarte bien las uñas, limpiarlas y aplica una base antes del esmalte, pues solo así conseguirás que este se mantenga en tu uña durante mucho más tiempo. Seguidamente, hidrata tus dedos muy bien con una crema de manos pero intenta retirar el exceso que pueda quedar en tus uñas para que esta no las estropee. En cuanto a esmaltes, hay que tener en cuenta que hay tonos que se dañan antes que otros por el sol y por la aplicación de crema protectora. Es decir, tonos claros como el rosa o el esmalte blanco tienden a perder su brillo y decolorarse. Esta temporada se llevan mucho los esmaltes en tono amarillo limón, el cual crea un efecto óptico de piel más morena. Sin embargo, si no sabes qué tonos aplicarte para que tu manicura quede intacta por mucho más tiempo, opta por tonos de esmalte oscuros: burdeos, azules o verdes, pues estos no se decoloran tan fácilmente al estar constantemente expuestos al sol y no pierden brillo ni intensidad. Sin más, y ahora que te hemos dado los trucos para cuidar tus uñas este verano, te enseñamos algunos esmaltes perfectos para que puedas usar este verano y que te duren mucho más tiempo.

Kit de manicura y pedicura, de Néonail(19,99 €)

Kit de manicura y pedicura Néonail

Laca de uñas top coat, de Essie (9,68€)

Top coat Essie

ICONails gel esmalte de uñas, de Catrice (2,92 €)

IconNails esmalte Catrice

Esmalte de uñas natural y vegano, de Manucurist (14,00 €)

Esmalte de uñas natural Manucurist

Estos son algunos productos y esmaltes de uñas perfectos para este verano, así que toma en consideración los consejos que te hemos dado para que tus uñas luzcan perfectas.