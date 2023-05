5 máscaras de pestañas waterproof más vendidas que deberás tener este verano

Si hay un producto que no nos puede faltar en nuestro neceser de maquillaje cada verano -aunque también lo podemos usar en otras estaciones-, es un producto resistente al agua y que nos permite lucir perfectas incluso al adentrarnos en el mar o la piscina, esa es la máscara de pestañas waterproof, sí, ese producto de maquillaje que sí o sí debes tener, sobre todo en los meses más calurosos del verano y en vacaciones. Podemos encontrar máscaras de pestañas waterproof en tiendas de cosmética de todas las marcas posibles, desde aquellas más ‘lowcost’ hasta grandes firmas de lujo y es que es un esencial que nos salvará en más de una ocasión, a fin de tener ese efecto ‘buena cara’ incluso en la playa, pues las máscaras de pestañas tienen el poder de abrir la mirada y aportar volumen. Además, con la llegada de las altas temperaturas y la primavera, puede que no quieras exponer la piel de tu rostro al sol por miedo a que te salgan pequeñas manchas producidas por los rayos del sol, por lo que tu producto cosmético estrella sería el autobronceador facial, el cual con tan solo unos sencillos pasos puedes conseguir un tono dorado espectacular desde casa y sin necesidad exponerte largas horas al sol y conseguir así ese efecto que todas buscamos.

Son muchas las chicas en Tiktok que suben sus rutinas de belleza y productos de maquillaje favoritos que se convierten en virales, como por ejemplo estos trucos esenciales de maquillaje básicos para todas aquellas personas que no sean muy hábiles a la hora de maquillarse y que quieran aprender o que no cuenten con mucho tiempo por las mañanas. Por ello, te contamos que un neceser de maquillaje perfecto estaría compuesto por, además de la máscara de pestañas waterproof, por un iluminador -sobre todo durante los meses de primavera y verano-, pues da un toque luminoso y dorado al rostro y por un labial rojo, el cual tiene la capacidad de elevar cualquier look y hacernos ver mucho más favorecidas y empoderadas. Sin más, te enseñamos cuáles son las mejores máscaras de pestañas waterproof tanto de marcas 'low cost' como de otras de gama más alta que puedes encontrar actualmente en tiendas que resisten al agua y el sudor para que puedas hacerte con la que más vaya a tus necesidades y gustos este verano.

Máscara de pestañas, de Clinique (28,00 €)

Máscara de pestañas natural, de Freshly Cosmetics (19,95 €)

Máscaras de pestañas waterproof, Nyx (11,90€ )

Máscara de pestañas telescopic lift, de L'Oréal París (13,56€)

Máscara de pestañas negro intenso, de Maybelline (7,30€)

Estas son algunas de las máscaras de pestañas waterproof que puedes encontrar en tiendas para estar perfecta estas vacaciones de verano.