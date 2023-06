Estas son las manicuras con las que vas a triunfar en verano

Algunas de nuestras influencers favoritas, como María Pombo (que esta semana ha presentado una original colección de esmaltes junto a su padre en Neonails) o Gloria Camila, han convertido la manicura en un ritual de belleza único y es que, aunque para muchas pueda parecer algo superficial y una simple cuestión del postureo, hacerse la manicura tiene muchas ventajas, entre ellas, algunas que benefician a la salud de nuestras uñas. A lo largo del día nuestras manosentran en contacto con infinidad de superficies (que preferimos no pensar, sinceramente) y llevando la manicura hecha es la forma en la que podemos ayudar a que se conserven en buen estado y luzcan perfectas. Además, la manicura ayuda a que nuestras uñas adquieran la forma que mejor les sienta (no te preocupes si no sabes cuál es la tuya, en tu centro de belleza sabrán asesorarte). Por otra parte, centrándonos en una cuestión más puramente estética, hacernos la manicura nos ayudará a que nuestras uñas se vean bien, más limpias y nuestras manos, en general, cuenten con un aspecto mucho más cuidado.

Ahora bien, centrándonos en las tendencias que se llevarán este verano y abandonando de una vez el color negro en las uñas que tanto adora la influencer María Fernández-Rubíes, esta temporada las tendencias en manicura apuestan por los colores claritos, más frescos y que aportarán luz a nuestros manos. La manicura francesasigue siendo la protagonista pero, esta vez, en tonos nude, pastel, metalizados y neón. Las uñas arcoiris, conocidas como "manicura skittle" triunfarán un verano más, al igual que las milky nails, la tendencia de las uñas blancas, ideales para resaltar el bronceado. Sin embargo, una tendencia que nosotras amamos y odiamos a partes iguales es la manicura en tonos brillantes, de la mano de la tendencia de los acabados metalizadosy satinados. La manicura degradada y aquella con formas geométricas en distintos colores también tendrá su momento este verano, al igual que la manicura daisy, decorada con dibujos de flores. La manicura con diferentes estampados y colores en cada uña será la más original de este verano y la "squiggle", creada a partir de formas abstractas, también estará presente, al igual que la manicura a pinceladas, haciendo de nuestras uñas nuestro lienzo personal. Pero tranquilas amigas clásicas, la manicura roja es atemporal y también podrás lucirla durante estos meses sin traicionar a las tendencias.

Manicura francesa

Manicura daisy

Manicura con dibujos abstractos

Manicura degradada

Sea cual sea tu tipo de uña (larga, corta, cuadrada, redondeada....) y tu estilo, este verano no vas a poder resistirte a estas tendencias de manicura.