El conjunto coral de Tamara Falcó (que ya está rebajado) será el estilismo estrella para asistir a cualquier bautizo o comunión

Si tienes un bautizo o una comunión a la vista y todavía no tienes look de invitada, debes prestar atención a la siguiente información. Estamos en plena época de eventos y cada vez más debemos buscar los looks de invitada perfectos para las próximas bodas, bautizos o comuniones. Lo que tenemos claro es que queremos sentirnos nosotras mismas y cómodas a un precio asequible. Pues bien, Tamara Falcónos ha vuelto a dar la solución perfecta para conseguirlo con un conjunto de dos piezas de su colección TFP by Tamara Falcó. Ya hace varias temporadas que conocimos las distintas colecciones de la marquesa de Griñón junto con Pedro del Hierro, pero esta vez nos impresiona con looks frescos y elegantes con tonos tendencia para deslumbrar tanto en eventos de día como de noche. Entre varias opciones, encontramos trajes sastres monocromáticos, vestidos de estampados florales o conjuntos satinados. Sin embargo, Tamara Falcó tiene claro cuál es su ganador definitivo: una combinación coral que no pasará desapercibida en ningún acontecimiento. Esta se compone de un top de manga asimétrica y volumen en el hombro y un pantalón fluido flare de efecto tipazo. Lo ha combinado con sandalias de tacón en negro y se ha dejado su melena lisa suelta presumiendo de su nuevo corte de pelo en tendencia.

Los conjuntos de dos piezas son una de las mejores alternativas cuando estamos en plena búsqueda de looksde invitada. Por una sencilla razón: posteriormente al evento se pueden utilizar en el día a día y cada prenda por separado. En esta ocasión, este conjunto de la colección diseñada por Tamara Falcó y Nacho Aguayo se convertirá en la elección perfecta de todas las mujeres de todas las edades en cualquier bautizo o comunión. No obstante, esto no quiere decir que no se pueda utilizar en bodas o graduaciones. Porque su sencillo diseño y patrón hace que sea fácil de combinar y de adaptar ante cualquier situación. La marquesa de Griñón es la más inteligente y se ha adelantado a las rebajas de verano, por lo que no deberás esperarte hasta el 26 de junio para arrasar con los descuentazos (e yendo tarde con tu compra de look de invitada). Ambas partes del conjunto de Tamara Falcó están rebajados a 84€, por lo que puedes conseguir un look de invitada a un bautizo de calidad y ponible por un total de 168€.

