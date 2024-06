De Tamara Falcó a Paula Echevarría, estilos totalmente dispares en el estreno de la marquesa como jurado de 'Got Talent'

Los jueves por la noche son de Tamara Falcó y sus estilismos en 'El Hormiguero', pero esta vez la marquesa de Griñón se ha adelantado y nos ha dejado un estilismo en la presentación de su nuevo trabajo como jurado de 'Got Talent'. Y no solo ella, Paula Echevarría sigue formando parte del programa, y han posado juntas de la mano, pero dejando claro sus estilismos de lo más dispares. La hija de Isabel Preysler mucho más clásica y pija, mientras que la actriz asturiana tiene un estilo mucho más sexy y tendencia. Tras la marcha de Edurne, Tamara Falcó se incorpora al equipo de jueces de 'Got Talent' formado por Risto Mejide, Paula Echevarría y Florentino Fernández.

Paula Echevarría ya se pronunció hace unas semanas sobre este fichaje y lo ha hecho en declaraciones a 'Europa Press', donde confesó que pese a que reconoce que "es raro" porque ambas acuden a muchos eventos por su labor como influencers, no conoce a la hermana de Ana Boyer: "No he hablado con ella porque no la conozco personalmente". "Todo el mundo me ha hablado muy bien de ella y yo estoy deseando tener a mi compi al lado y que hagamos buenas migas", comentó la actriz, confirmando así su deseo de trabajar con Tamara Falcó en la nueva temporada de 'Got Talent'. Y ahora ya son compañeras, ya se conocen y hasta posan de la mano. Eso sí, con sus estilos de lo más diferentes. Mientras Tamara Falcó ha elegido un mono negro con un maxi lazo blanco en el escote a tono con las mangas, sacando así su lado más clásico.

Tamara Falcó en 'Got Talent'. Gtres

Mientras que Paula Echevarría ha dejado claro su lado más sexy con un mini vestido de 'efecto tipazo' con estampado animal y transparencias con una lazada en el bajo y falda asimétrica.

Paula Echevarría. Gtres

Dos estilismos de lo más diferentes, que nos sirven de inspiración antes de ver el outfit de Tamara Falcó esta noche en su cita con Pablo Motos en 'El Hormiguero'.