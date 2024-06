Teresa Urquijo vuelve a ser la invitada de boda más boho con un vestido de flores de firma francesa que ya llevó con los Reyes

No hay fin de semana de junio sin boda para Teresa Urquijo, porque después de su enlace, no hay semana que no se haya ido de boda de alguna amiga. Todo el mundo habla de ella. En los corrillos de la alta sociedad madrileña, en el mundo de la moda y en el de la política. Y más después de su primera aparición en una alfombra roja el pasado lunes en los Premios Laureus, celebrados en la capital española. Sí, estamos hablando de Teresa Urquijo, 'la primera dama' de Madrid, después de su aclamada boda del año con José Luis Martínez-Almeida. La joven de 27 años se ha convertido, seguramente sin quererlo, en uno de los grandes personajes de la crónica social, y no solo en Madrid. Y su estilo está más que claro, clásico, bohemio y un poco pijo, y este fin de semana lo ha vuelto a demostrar en una boda como ya hizo en los Laureus. Para su presentación en sociedad como futura mujer del alcalde de Madrid, la joven escogió un vestido de flores de The Kooples, una marca francesa que arrasa entre las expertas en moda para celebrar el Día de la Hispanidad junto a los Reyes en el Palacio Real, y este fin de semana ha vuelto lucir en una boda el mismo modelo, pero esta vez en verde en lugar de en azul.

Una fotografía que hemos podido ver gracias a una de las invitadas a la boda, Cris Machado Puig, que en la foto grupal nos ha enseñado a Teresa Urquijo como invitada de boda con este vestido de flores en verde de la firma francesa. Un vestido con el mismo patrón y ese print de flores, pero esta vez en verde y blanco, en lugar de en azul. Fabricado en un material ligero de fondo blanco, sobre él se dibujan grandes flores en dos tonos de verde. Un diseño con escote en pico con botones borrados en la misma tela, corte en la cintura, manga corta con volumen y falda midi con una silueta suelta. Un estilo de vestido, por su corte, que es uno de los favoritos de la mujer de José Luis Martínez-Almeida.

Para esta boda, Teresa Urquijo se olvidó de las alpargatas de cuña, y combinó el vestido con sandalias de tacón sensato en color nude y unos pendientes maxi para ese toque más bohemio que tanto le gusta.