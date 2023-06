Directas a Zara nos vamos a por el vestido asimétrico que Amelia Bono ha estrenado con sandalias planas de Massimo Dutti

Amelia Bono es la jefaza de los zapatos y los vestidos, no hay dudas. Cuando no son sus zapatillas favoritas, son unas botas cowboy, y ahora estas sandalias planas de piel de Massimo Dutti que estilizan tanto como unos tacones. Y es que la hija de José Bono acaba de estrenar este maravilloso vestido blanco de Zara con sus sandalias planas de Massimo Dutti con detalles metalizados, que son elegantes y perfectas tengas 30 o 40 años. Porque además de ser cómodas, estilizan. Porque cuando llega el buen tiempo siempre buscamos esa sandalias cómoda, fresquita y todoterreno que combine con todos nuestros looks, y en el cielo de las sandalias están estas de Massimo Dutti que nos acaba de descubrir Amelia Bono como buena amante de la moda y de las tendencias. Unas sandalias que sin duda, podrían llevar Carmen Lomana o Paula Echevarría y que ella ha combinado con este vestido blanco asimétrico de Zara. Porque si el otro día estrenó la falda midi 'tie dye' perfecta, hoy lo hace con este vestido blanco que no habíamos descubierto en la web hasta verlo en ella puesto.

Que las mujeres de 40 y 50 años se han convertido en pura inspiración para todas, ya es un hecho más que confirmado. Desde Carmen Lomana a Carmen Gimeno, Naty Abascal o Pilar de Arce, todas ellas nos inspiran a diario con sus looks, tengamos la edad que tengamos. Y también Amelia Bono para dejarnos un outfit de esos que tanto nos gusta con prendas de Zara, y no lo decimos solo nosotras, si no todas sus seguidoras que ya le están preguntando de donde es el vestido blanco perfecto que ha estrenado con este tiempo de locos que hace en Madrid como dice ella, que no sabemos si va a diluviar o hace sol.

Vestido largo asimétrico, de Zara (49,95 euros)

Vestido asimétrico. Zara

Se trata de vestido largo de Zara de cuello redondo y manga sisa con bolsillos laterales y cinturón en mismo tejido con botones a presión con bajo acabado asimétrico acabado sin costura y cierre frontal con cremallera metálica de esos de 'efecto tipazo' hasta con sandalias planas como las de Amelia Bono.