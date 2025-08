El conjunto del verano de Virginia Troconis que querrás copiar: falda de efecto tipazo, color vitamina y sello español

Si hay una mujer que sabe cómo sacarle partido a los looks de verano, esa es Virginia Troconis. Siempre impecable, con ese aire relajado y natural que la caracteriza, la venezolana ha dado con lo que muchas buscan estos días: el conjunto perfecto para combatir el calor con estilo, sin renunciar a la comodidad ni al efecto wow. Y lo ha hecho con una propuesta que ya podemos bautizar como su “uniforme oficial” de la temporada: top + falda pareo en amarillo vibrante, firmado por una marca española que no deja de crecer.

La prenda en cuestión pertenece a Strena Brand, una firma nacional que apuesta por el diseño alegre, sofisticado y consciente. Troconis ha elegido uno de sus conjuntos estrella: un top sin mangas, de corte recto, que deja ver sutilmente el abdomen, acompañado de una falda cruzada tipo pareo con detalle de lazada lateral. ¿El resultado? Una silueta muy favorecedora que alarga visualmente las piernas, resalta la cintura y logra ese deseado “efecto tipazo” sin esfuerzo.

Un look que huele a verano

La elección del color tampoco es casual. El amarillo es uno de los tonos más potentes del verano 2025: alegre, energético y muy favorecedor sobre piel bronceada. En este caso, además, el conjunto está adornado con un sutil estampado geométrico en blanco que le aporta movimiento sin restarle sofisticación. Un detalle que demuestra, una vez más, el buen ojo de Virginia a la hora de escoger prendas con personalidad pero fáciles de combinar.

El look de Virginia Troconis. @virtroconis

El look lo ha rematado con complementos clásicos pero infalibles: sandalias planas minimalistas, un sombrero de ala ancha de rafia y gafas de sol redondas estilo retro. Todo en tonos neutros para no robarle protagonismo al conjunto. Así se consigue ese equilibrio ideal entre frescura, estilo y funcionalidad.

El comentario viral de su hija y la reacción más real

Pero si algo ha hecho que este look se vuelva viral, ha sido la anécdota familiar que Virginia ha compartido con sus seguidores. Su hija Triana, al verla vestida con el conjunto amarillo, no dudó en soltarle una frase tan espontánea como divertida: “Mamá, le vas a sacar la sangre al conjunto”. Una expresión que, según la propia Virginia, ha adoptado de ella misma. “Me dio unas risas… porque los niños adoptan nuestras expresiones. ¡Y os confieso que me encanta!”, escribió junto a la imagen en sus redes sociales.

Una vez más, la naturalidad de Virginia Troconis conquista. No solo por su estilo impecable, sino por esa cercanía y autenticidad con la que comparte sus días. Y con conjuntos como este, no hay duda: acaba de firmar uno de los uniformes virales del verano.