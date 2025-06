Las Converse de plataforma blancas de Sara Carbonero también son su calzado favorito para ir de concierto

Después de acompañar a sus hijos al fútbol, la actividad favorita de Sara Carbonero es irse de concierto, y este fin de semana nos lo ha vuelto a dejar claro. Sara Carbonero e Isabel Jiménez, se fueron el sábado a Toledo con motivo del concierto de Leiva. El artista madrileño inició su gira 'Gigante' brindando dos conciertos en la plaza de toros de la capital regional con una media de unos 5.000 espectadores, y ahí estaban ellas disfrutando de su música.

Con un look de lo más cómodo hemos visto a Sara Carbonero con una de sus zapatillas favoritas, las Converse de plataforma. "Difícil definir lo de anoche", así hace referencia Sara Carbonero al repertorio de rock de Leiva en un vídeo del concierto que ha publicado en su cuenta de Instagram. "No todo va a ser fútbol", decía también la periodista con este look que le podemos copiar para alguno de nuestros conciertos en la próximas semanas. Porque no hay nada mejor en verano, que un buen festival de música.

El look cómodo de Sara Carbonero para irse de concierto

Sara Carbonero es la reina de las zapatillas, de eso no tenemos ninguna duda. Si el otro día en una tarde de fútbol con sus hijos nos sorprendía recuperando las míticas zapatillas Vans de cuadros que todas hemos llevado en nuestra adolescencia, hoy ha recuperado sus queridas Converse de plataforma a las que le había sido infiel con las Vans. Porque si hay zapatilla favorita en el armario y en el estilo de Sara Carbonero, esas son las míticas Converse y si son con plataforma para estilizar mucho mejor. Pero no solo la periodista es fan de este modelo, también se las vimos hace poco a Paula Echevarría para hacer de turista por Madrid y ahora Sara Carbonero las ha utilizado en su escapada de fin de semana a Toledo para el concierto de Leiva.

El look de Sara Carbonero. @saracarbonero

Unas zapatillas que ha combinado con camiseta blanca, vaqueros, y una bandana de lo más tendencia que Sara no se quita, ya sea a modo de pulsera, de cinturón, o al cuello.