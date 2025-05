Los looks más bohemios de Sara Carbonero e Isabel Jiménez para una noche de celebración con amigas

Ya sabemos que Sara Carbonero es la reina del estilo bohemio en nuestro país, pero a ello también se suma Isabel Jiménez con su marca Slowlove que sigue a la perfección esta tendencia. Slowlove celebró anoche su décimo aniversario con un evento exclusivo en el icónico Teatro Joy Eslava de Madrid, reuniendo a 700 personas en una velada inolvidable junto a los 40 Classic. La marca quiso que esta celebración fuese especial compartiendo esta experiencia por primera vez todas aquellas personas que han acompañado a Slowlove en esta trayectoria:

"Queríamos que esta celebración fuese especial, inclusiva y por primera vez poder vernos las caras con todas aquellas personas que han estado acompañándonos en estos años, nuestros seguidores de redes sociales, clientes y compañeros y tener la oportunidad de darles las gracias’", agradeció Sara Carbonero tras subir al escenario junto a su socia y amiga, Isabel Jiménez. Y obviamente, nosotras teníamos que fijarnos en sus looks más bohemios que son perfectos para la primavera.

Los looks de Sara Carbonero e Isabel Jiménez

El evento no solo destacó por su propuesta musical, sino también por la presencia de las protagonistas de la noche: Sara Carbonero e Isabel Jiménez que brillaron con looks de la última colección de la firma. Sara lució un vestido de punto calado en color teja, combinado con una chaqueta larga en el mismo tono e Isabel optó por un total look de crop top y falda en tonos azules degradados. Otras amigas cercanas a la marca también se unieron a la celebración con prendas de la firma, contribuyendo a crear un ambiente lleno de estilo y complicidad.

Los looks de Isabel y Sara. Gtres

En el estilismo de Sara Carbonero no podían faltar tampoco su colección de joyas, aquellas que denominaba como 'sus talismanes' recientemente: una combinación de finas cadenas doradas con charms y medallas. Sus pendientes son de Cortefiel, un modelo con forma de flor en relieve y accesorios metalizados.