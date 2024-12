Cristina Pedroche se empodera en ‘El Hormiguero’ y nos da muchas pistas de su look para las campanadas: "El más grande y más Pedroche"

Quedan 11 días para terminar el año, pero como es costumbre, Cristina Pedroche ya ha visitado 'El Hormiguero' para darle diferentes pistas a Pablo Motos de su look para las campanadas 2024. Esta vez lo ha hecho con un estilismo de lo más empoderado y elegante, con un traje masculino oversize en gris con rayas diplomáticas, con el que no podía estar más guapa. Serán las undécimas campanadas de Pedroche, en el que es ya uno de los eventos televisivos más importantes del calendario, y por eso en LA RAZÓN un año más estaremos comiéndonos las uvas con vosotros para contaros todos los detalles de su estilismo.

Y nosotras nos hemos quedado con dos pistas que ha dado Cristina Pedroche, que nos parece sumamente importante: "Este año la magia va a estallar", el vestido de esta edición será "el más grande" y "el más Pedroche" que haya llevado en estos once años. Y es que la retransmisión se realizará desde una terraza mucho más grande, lo que elimina las limitaciones de espacio del tradicional balcón frente al reloj de la Puerta del Sol. "Podría ser para una gala Met o de unos Oscar. Es 'made in Spain' pero no está aún en Madrid, porque se ha creado en otra ciudad y por eso aún no me lo he podido probar". ¿Será un homenaje a Valencia por la DANA? Nosotras apostamos por esa pista.

“El año pasado tenía una relación con el agua y este quizá no se aleje mucho", ha declarado también Cristina Pedroche a Pablo Motos. Además, añadió que Josie le ha dicho que “España no está preparada para esto, no sé si lo van a entender”. O lo que es lo mismo, ya queda menos para las campanadas y descubrir con que nos sorprende este año Pedroche y compañía.