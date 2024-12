Descubrimos el primer look de Cristina Pedroche para las campanadas 2024: un minivestido de alta costura sevillana

Ya solo faltan 21 días para terminar el año, y ya hemos descubierto el primer vestido de Cristina Pedroche para las campanadas 2024, o lo que es lo mismo, para anunciarlas. Cristina Pedroche y Alberto Chicote se han convertido en la pareja insignia de las campanadas de Antena 3. Para Pedroche, esta será su undécima participación, habiendo debutado junto a Frank Blanco en laSexta y continuado con Carlos Sobera en Antena 3 antes de formar dúo con Chicote. En esta ocasión, la presentadora ha apostado por un minivestido de alta costura diseñado por Inma Linares, una pieza que combina innovación, elegancia y el característico sello de modernidad que define a la madrileña.

Este vestido, que forma parte de la colección presentada recientemente en la pasarela 080 Barcelona Fashion, refleja a la perfección la esencia de la marca: elegancia, innovación y un toque vanguardista. El vestido de Cristina Pedroche, denominado La Folie, presenta una forma estructural cuidadosamente diseñada y confeccionada a mano en el atelier de la firma. Elaborado con materiales exclusivos como organza devoré, este diseño refleja la meticulosa atención al detalle y el compromiso de la marca con la alta costura. Este look icónico está disponible bajo pedido, convirtiéndose en una pieza representativa del talento español en la moda.

Esta vez parece que ha surgido algún contratiempo. "No está saliendo bien", respondió a su compañero de "Zapeando" Miki Nadal cuando le preguntó por ello. "Tres semanas para Nochebuena y cuatro para Nochevieja. ¿Cómo vas?". Su contestación no fue la esperada teniendo en cuenta que ha empezado la cuenta atrás: "La cosa va rara… No están saliendo muy bien las pruebas".