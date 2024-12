El look más elegante de Cristina Pedroche con abrigo de plumas y sandalias de taconazo

A trece días para terminar el año, solo nos podemos fijar en los looks de Cristina Pedroche pensando ya en su esperado look de las campanadas 2025. Y esta vez lo ha hecho en una gala solidaria con los afectados de la DANA en Valencia, en la que su marido también está implicado. La iniciativa solidaria Desde Valencia para Valencia lanza una convocatoria de ayudas para las personas afectadas por la dana del pasado 29 de octubre en la provincia de Valencia. Esta acción, ayudará a cerca de 400 personas, entre autónomos, comerciantes y pequeños empresarios, para retomar sus actividades tras los devastadores efectos de la catástrofe.

Para esta noche solidaria, Cristina Pedroche nos ha sorprendido con un estilismo de lo más elegante con un abrigo negro con plumas en el bajo de la firma catalana Tot Hom, que ya ha conquistado a Carmen Lomana o a Mariló Montero. O lo que es lo mismo, es sinónimo de elegancia. Un look de Cristina Pedroche de la firma catalana Tot-Hom, en azul y con plumas. Marta Rota, fundadora de Tot-Hom, se empapó de la alta costura de los desfiles de París de los años sesenta y la implantó en Barcelona. La costurera de la alta burguesía trabaja ahora para adaptar su firma a los nuevos tiempos junto a sus hijas, Alejandra y Andrea Osés. Hace más de medio siglo que Rota creó la firma porque “Tothom té dret a ser guapo” (todo el mundo tiene derecho a ser guapo). Y en eso sigue pensando cuando diseña los vestidos “para que una mujer de manera fácil pueda ir bien vestida, porque eso te da seguridad”, y eso nos lo ha demostrado Cristina con este look de invitada perfecta de invierno.

Mientras, todo seguimos pendientes de las pistas del look de Cristina Pedroche en las campanadas 2025. ¿Será en recuerdo de la DANA en Valencia? Esta vez parece que ha surgido algún contratiempo. "No está saliendo bien", respondió a su compañero de "Zapeando" Miki Nadal cuando le preguntó por ello. "Tres semanas para Nochebuena y cuatro para Nochevieja. ¿Cómo vas?". Su contestación no fue la esperada teniendo en cuenta que ha empezado la cuenta atrás: "La cosa va rara… No están saliendo muy bien las pruebas".