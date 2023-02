Por culpa de Sara Carbonero necesitamos que llegue ya la primavera para copiarle este pantalón bordado con botas muy bastas

Sara Carbonero lo ha vuelto a hacer, nos ha creado una gran necesidad de moda y nos ha hecho desear que llegue ya la primavera para copiarle su look más boho de la nueva colección de Slow Love. Sí, su marca de ropa que nos tiene robado el corazón. Y no es para menos, porque cada temporada se superan con prendas de esas que no pueden faltar en el armario de las chicas que mejor visten, siempre con ese toque tan 'slow love' y boho que caracteriza el estilo de Sara Carbonero. Porque después de unos meses desconectada de los focos, y disfrutando de las pequeñas cosas de la vida, la periodista se ha vuelto a poner delante del objetivo de su amigo Alex Varo y nos ha dejado estas maravillosas fotografías con la nueva campaña de la ropa. Y nosotras, como no, nos hemos enamorado de este conjunto de lo más boho con el que nos hemos transportado directamente a los festivales de música. Porque no hay botas muy altas, botas de tacón sensato de la Reina Letizia o jeans de pinza de Zara de Amelia Bono, que le hagan sombra a este pantalón bordado de Sara Carbonero. ¿Lo necesitamos en nuestro armario? Evidentemente.

Porque si hay un estilo que caracteriza a Sara Carbonero, ese es el estilo más boho, y lo ha vuelto a demostrar transportándonos directamente a la primavera y a los festivales de música. No solo por esta maravilla de conjunto con bordados y flecos en tono verde militar, si no también por su peinado con trenzita lateral y anillas. Y por su culpa, como diría La Vecina Rubia, estamos contando cuántos domingos quedan para primavera.

Pantalón bordado, de Slow Love (59,99 euros)

Conjunto boho Sara Carbonero Slow Love cedida por la marca

Un pantalón de estilo cargo con bordados a juego con esta maravillosa chaqueta con flecos en el pecho y en las mangas. Nosotras nos vemos directamente en un festival con botas bastas como Sara Carbonero.