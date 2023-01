Sara Carbonero nos ha enamorado con el vestido estampado más rebajado de su marca para empezar febrero con botas cowboy

Para empezar la semana, terminar enero y empezar febrero con toda la energía del mundo, solo necesitamos un vestido estampado tan bonito y rebajado como el de Sara Carbonero para llevar con nuestras botas cowboy favoritas. Y es que Sara Carbonero no pierde su estilo boho ni en los días más fríos en Madrid, combinando este vestido de manga larga con un cárdigan de lana que es toda la inspiración que necesitamos para esta primera semana de febrero que estamos a puntito de empezar. Porque vestidos de rebajas hay muchos, pero no todos tan bonitos y tan rebajados como este estampado de la periodista. Porque Sara Carbonero sabe que no hay nada más tendencia este invierno que el estilo western y entre ello, las botas cowboy. Unas botas cowboy que puedes combinar con los más festivaleros y boho como los de Sara Carbonero o como hace Teresa Helbig es sus desfiles con vestidos de alfombra roja o incluso de novia. Como diría la canción, “these boots are made for walkin” y nosotras las necesitamos para lucirlas por las calles de Madrid con nuestros mejores estilismos de otoño. Pero no solo las botas, nosotras también nos hemos quedado prendadas del vestido estampado con flores de las rebajas de Slow Love. Porque las flores también son para el invierno y Sara Carbonero lo tiene claro con su look más boho.

Porque dejamos a un lado las botas más altas de Paula Echevarría, los pantalones blancos de Rocío Osorno o los jeans pitillo de Carmen Lomana. Lo que queremos hoy, es un vestido como el de Sara Carbonero con flores.

Sara Carbonero con vestido estampado de rebajas. FOTO: @alex.varo

Vestido estampado, de Slow Love (39,99 euros)

Vestido estampado. FOTO: Slow Love

Un vestido estampado en tejido sostenible de manga larga con escote redondo y detalle de pliegues en cintura con cierre en espalda con abertura y botón. ¿Lo necesitamos en nuestra vida? Evidentemente vamos a copiar a Sara Carbonero con vestido de flores y botas cowboy para empezar el mes de febrero con el toque más boho.