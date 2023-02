Sara Carbonero derrochando estilo por las calles de Madrid es todo lo que le pedimos a este mes de febrero

¡Felicidades! No podíamos empezar el día de otra forma que felicitando a Sara Carbonero en el día de su 39 años. Porque por algo la periodista es una de nuestras celebrities favoritas, que nos inspira día a día con sus looks y su forma de ver la vida. Pero antes de celebrar hoy su cumpleaños, ayer disfrutó con amigas como toda una ‘Lady Madrid’ por las calles de la ciudad y luego de una tarde de fútbol con sus hijos. Porque hay personas que nacen con estrella, con esa luz que es difícil de explicar y que conquistan todo lo que hacen. Y eso y mucho más es Sara Carbonero, una de nuestras celebrities favoritas, periodista, empresaria, mamá orgullosa y mujer empoderada que inspira en cada unos de sus pasos. Con todo lo que hace, triunfa, y eso es en gran parte por tener un alma bonita combinada con su talento. Hace ya diecisiete años que entró en nuestras casas a través de la radio y la televisión, con sus ojos de gato y su voz en calma. La última vez que pudimos conversar con Sara Carbonero nos dijo que “en todo lo que hagas en la vida tienes que ser tú, tener tu propia esencia”. Y no puede tener más razón. Y ella, tiene esencia en todo lo que hace y también en su forma de vestir, con ese estilo boho ta característico. Un look que igual podría llevar Amelia Bono o Paula Echevarría.

Y una vez más lo ha vuelto a demostrar con este estilismo casual que es perfecto para el día a día pero al que Sara Carbonero le da todo su rollazo con este sombrero tan característico en sus looks.

Sara Carbonero cumple 39 años. FOTO: @kre8helen

Un outfit a base de básicos que tanto le gusta a Sara Carbonero, donde lo pieza clave es este abrigo oversize y el sombrero que le da todo el toque boho y que ha combinado con jersey, pantalones y botas de suela track.