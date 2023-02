Sara Carbonero está preparada para la lengua polar que llega a España con el eterno look de invierno con jeans y jersey de rebajas

Sara Carbonero es la estrella de los tejados bajo la luna llena en Madrid y la lengua polar que está entrando a España y que ya ha hecho que esta noche se vuelvan a desplomar las temperaturas. Pero todo sea por amor, porque Sara Carbonero se ha ido a ver enseñar al grupo de su novio. Música, amor y mucho ‘slow love’ como el gusta a ella. Porque como puso ayer en su cuenta de Instagram con esta frase de ‘El Principito’, “si vienes, por ejemplo, a las cuatro de la tarde, comenzaré a ser feliz desde las tres”. Además, añadía ella, “esa sensación”. Eso es todo lo que debe sentir Sara cuando llega Nacho Taboada. Pero si en algo nos hemos fijado nosotras, es en el look más invernal que nos ha dejado Sara Carbonero con esta foto en sus Stories. Porque ser fashion no está reñido con ir calentita y no pasar frío. Y la periodista se ha marcado esta noche, el estilismo perfecto para la llegada de la lengua polar a España.

Porque Sara Carbonero no quiere pasar nada de frío y ha optado por lucir un look a capas de esos que nunca fallan, siempre coronados por un gorro y una bufanda. Que ya sabemos que la periodista es fan de los sombreros, pero ahora nos ha dejado claro que los gorros de lana también le sientan de maravilla. Pero sin duda, la estrella del outfit es este jersey de la firma francesa que adoran las chicas más pijas de Madrid. Sí, estamos hablando de Zadig&Voltaire y este jersey con mensaje que hemos encontrado rebajado al 40%. Un jersey perfecto para San Valentín con un potente mensaje, “L’amour est declaré”, o lo que es lo mismo, “el amor es declarado”. Que oye, en francés siempre suena mejor.

Sara Carbonero con look perfecto para el invierno. FOTO: @saracarbonero

Un jersey con mensaje de esos que tanto le gustan a Sara Carbonero, que ha combinado con unos jeans de toda la vida, un abrigo de paño oversize en gris y bufanda y gorro a juego de rayas.