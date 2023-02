Las 39 primaveras de Sara Carbonero, la ‘it girl’ que siempre ha sabido reinventarse

Sara Carbonero está de celebración. La influencer cumple hoy 39 años rodeada de sus seres queridos y de su amor, Nacho Taboada. La periodista, después de haber atravesado un último bache de salud estos meses, se encuentra en estos momentos viviendo una de sus mejores épocas, tanto en lo profesional como lo personal.

Con casi 3,5 millones de seguidores es Instagram, es una de las influencers más queridas de nuestro país. Sara Carbonero es toda una ‘it girl’ que marca tendencia con cada uno de sus looks. Más allá de su pasión, el periodismo, es un reclamo para multitud de marcas que la quieren como imagen de sus productos. Desde que comenzó en los medios de comunicación, ha destacado por su profesionalidad y personalidad, siendo uno de los rostros más famosos de la pequeña pantalla.

Aunque ahora esté viviendo un discreto romance con el músico Nacho Taboada, su relación con Iker Casillas la catapultó a la fama mundial. Juntos protagonizaron una de las imágenes más icónicas de la historia de la televisión de este país, cuando el portero de la Selección le besó mientras ella le entrevistaba nada más ganas el Mundial de Sudáfrica de 2010. Fruto de su relación con el deportista son sus dos hijos, sus mayores tesoros. Los pequeños se han convertido en sus grandes apoyos en los momentos más difíciles de su vida.

Sara Carbonero FOTO: Sergio R Moreno GTRES

Tras romper con Iker Casillas el 12 de marzo de 2021, la periodista comenzó una relación con Kiki Morente, hijo de Enrique Morente. Pero, aunque intentaron ser discretos, fueron pillados juntos en multitud de ocasiones, compartiendo planes y disfrutando de momentos en pareja. Su noviazgo no llegó a buen puerto y en su actual pareja, Nacho Taboada, ha encontrado de nuevo la ilusión en el amor.

Estos últimos años no han sido tiempos fáciles para Sara Carbonero. Le periodista fue diagnosticada de cáncer de ovarios en 2019 y tuvo una larga recuperación. En mayo de ese año, tan solo dos semanas después de que a su pareja de entonces, Iker Casillas, sufriera un infarto, tuvo que ser operada de urgencia. Desde entonces, ha atravesado algún que otro bache de salud, pero siempre ha salido reforzada de la situación y ha recibido el apoyo y cariño de sus amigos y familiares. La periodista, a pesar de todo, nunca ha dejado de luchar por sus sueños y siempre ha estado centrada en su gran pasión, el periodismo, y no ha dejado de trabajar. Hoy, a sus 39 años, puede echar la vista atrás y sentirse muy orgullosa orgullosa de todos los contratiempos que le ha puesto la vida y celebrar, no solo su cumpleaños, si no que es un ejemplo de lucha y superación ante todas las adversidades que ha tenido por el camino.