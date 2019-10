Danna Paola sabe como llevar todas las tendencias de otoño

La diva mexicana tiene claro las tendencias que se llevarán este otoño, como buena it girl, y no nos ha podido sorprender más con este look que las reúne todas. Danna Paola ya es conocida, tanto en su papel en la serie 'Élite' como en sus looks diarios por saber combinar siempre una de las tendencias estrellas de los últimos meses, la diadema, peor esta vez ha ido un paso más allá.