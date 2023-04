Dejarás de usar la clásica blazer para hacerte con los kimonos más versátiles y elegantes para ir a la oficina

Si hay una prenda elegante que nunca falla, es atemporal y que todas tenemos en nuestro armario es la blazer. Sí, la clásica americana que temporada tras temporada sigue en tienda y que se ha convertido en esa pieza necesaria para completar un look, pues es una de las prendas indispensables a la hora de crear nuestro armario cápsula, esas piezas básicas que todas deberíamos de tener y es que combinan con absolutamente todo y nunca pasan de moda, como por ejemplo una gabardina, unos jeans vaqueros, el clásico jersey de rayas o, sin ir más lejos, la blazer. Esta prenda la podemos usar tanto de día con un estilo más casual, ya sean con pantalones cargo, que tan en tendencia han estado este invierno, con jeans o con sneakers, como el look de blazer en estampado vichy rojo de Ana Milán ‘Made in Spain’ que completó con unas sneakers para una tarde tranquila en Madrid, o para eventos más elegantes y de noche y cuyo 'dress code' requiera de prendas más sofisticadas, como por ejemplo el clásico 'little black dress' o unos pantalones de pinza, como la blazer de lentejuelas que lució Ana Moya para una ocasión muy especial, y es que es perfecta para eventos, pues esta se convertirá en el centro de todas las miradas.

Sea como sea, las blazer son un must tanto en invierno como en verano, ya que es una pieza que encaja con todo tipo de estilismos, como esta blazer en tono blanco de Vicky Martín Berrocal, la versión más primaveral de la clásica americana, pues quizá dejamos el color negro a un lado porque nos resulta demasiado oscuro y sobrio. Sin embargo, con la llegada de las altas temperaturas, las blazers de lino son una opción muy recurrente porque, además de estilizar, es un tejido muy fresco. Aunque, si lo prefieres, puedes cambiar la icónica blazer por los kimonos durante estos meses. Esta pieza es fluida, fresca y cumple su función: elevar el look para convertirlo en uno más elegante, sencillo y clásico. Existen en el mercado en todo tipo de estampados, tejidos y diseños, y es que combinan con todo tipo de prendas y te resguarda de la brisa en las noches de verano. Por ello y porque es una prenda atemporal, son muchas las firmas de moda que ya lo han introducido en tiendas y es que lo podemos encontrar para todo tipo de ocasiones. Te enseñamos algunos kimonos que puedes encontrar ya en tus tiendas favoritas.

Kimono estampado satinado, de Zara (49,95€)

Kimono estampado satinado Zara

Kimono estampado, de Pull & Bear (29,99 €)

Kimono estampado Pull & Bear

Kimono bordado, de Bash (345€)

Kimono bordado Bash

Kimono fluido estampado, de Mango (45,99 €)

Kimono fluido estampado Mango

Kimono abierto estampado, de Parfois (29.99€)

Kimono abierto fluido Parfois

Kimono corto mezcla lino lazos, de Massimo Dutti (59,95 €)

Kimono corto mezcla lino lazos Massimo dutti

Estos son algunos kimonos que se encuentran actualmente en tiendas, así que hazte con el que más va acorde a tus gustos y estilo para ir perfecta esta primavera.