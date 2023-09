Al descubierto algunos de los secretos de Zara: así es el proceso de selección y lo que significan los símbolos de sus etiquetas

Aunque Zara trate de evitarlo, cada vez son más los empleados que hablan de la tienda en redes sociales. Desvelan detalles y secretos desconocidos para los clientes que llaman mucho la atención. En esta ocasión, Elena de Lucas, una joven exempleada de Inditex, ha contado en sus redes sociales cómo es el proceso de selección, qué hay en los probadores cerrados cuando se encuentran vacíos y qué significa los símbolos que aparecen en las etiquetas de las prendas de Zara. Unas respuestas que han llamado mucho la atención a las más de 500.000 cuentas que visualizaron su vídeo más viral hablando de Zara. En total, esta tiktoker ha realizado siete vídeos en los que cuenta diferentes anécdotas y datos curiosos desconocidos hasta ahora por las personas que nunca han trabajado en Inditex.

Así es el proceso de selección de Inditex

En primer lugar, Elena de Lucas ha comentado cómo fue su proceso de selección antes de entrar a trabajar en Zara. Ella optó por un empleo temporal para la temporada de verano en la página de la empresa: "Es muy importante que tengáis en cuenta que no llaman enseguida, a mí tardaron más de un mes en llamarme", advierte la tiktoker. La primera entrevista es online y grupal. En este caso eran 10 personas más. En esta primera toma de contacto, los candidatos tan solo tienen que presentarse y decir la tienda en la que les gustaría a trabajar a máximo media hora de su domicilio.

La segunda parte de la entrevista consiste en un juego "colaborativo", tal y como recoge la creadora de contenido. En él, los candidatos deben crear un outfit para una ocasión especial. En esta parte "miran mucho el trabajo en equipo" aunque el outfit es individual. Pues la mecánica consiste en que los candidatos, entre ellos, van enseñándose los modelos que han realizado y unos deben alabar a otros. Durante este tiempo, Elena asegura que el recruiter "se va de la llamada" porque "no sale" aunque es consciente de que en realidad "no se fue". Por ello, es importante que unos hablen con otros para mostrarse tal y como son. Finalmente, "vuelve" el entrevistador y los candidatos le explican el outfit. Si resultas seleccionado, te llamarán y te ofrecerán un puesto indicándote el tiempo, la tienda y el salario.

Curiosidades de Zara: precios, símbolos en la etiqueta y cosas que ocurren en los probadores

En otro de sus vídeos, Elena de Lucas explica que algunas personas "manipulan los precios de la etiqueta" de prendas de ropa. Sin embargo, advierte de que esto no sirve de nada puesto que la alarma lleva registrado su precio. No obstante, también cuenta que, por ejemplo, en rebajas, las trabajadoras cambian el precio de la etiqueta sin cambiar el de la alarma. Y si en caja ven que ese precio no ha sido manipulado, se paga el precio más barato aunque no sea el mismo que aparezca en alarma, dado que es un error que han cometido ellos.

Sobre los probadores ha desvelado que "no se limpian con frecuencia". En un comentario aclara que no los limpian "varias veces al día", como muchos pueden llegar a pensar. Además, ha tenido que insistir que en los probadores "ni se caga, ni se mea, ni se hacen otras necesidades básicas". Ella insiste en que "parece de cajón, pero hay gente que no lo entiende". Añade que "la de cosas que he visto yo en los probadores. Si vas a probarte ropa y ves que alguno de los probadores está cerrado, pues imagínate lo que hay dentro".

En un segundo vídeo sobre curiosidades de Zara ha contado qué significan los famosos símbolos (cuadrado, triángulo o círculo) de las etiquetas en las prendas de ropa. "El cuadradito será Zara Basic, la sección más básica y casual; el triángulo para trafaluc, la sección más juvenil y el círculo para woman que es la colección más elegante", ha explicado.

En este vídeo también ha contado otras curiosidades como que hay cocina en los almacenes si la tienda es muy grande. Además, ha hablado sobre el descuento del 25% que tienen los empleados de Inditex. Ha aclarado que no es ilimitado. Pues tienen fijados un total de 3.000 euros de descuento anual para los trabajadores que tengan un contrato indefinido. Para los temporales dividen esa cantidad entre los meses trabajados. Todos estos secretos han llamado mucho la atención de los demás usuarios de la red social que le piden segundas partes de anécdotas y más curiosidades sobre Inditex y sobre Zara en concreto.