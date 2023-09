Ya no hay excusa para querer que llegue el frío con la biker desgastada de Zara de Rocío Osorno

Aunque el otoño no arranca oficialmente hasta el 23 de septiembre, este DANA que tenemos en España, nos ha hecho rendirnos directamente a loslooks más otoñales. Chubasqueros, gabardinas, jerséis de punto, botas o una cazadora biker que vuelve a ser una de las grandes tendencias de este otoño 2023. Y como experta en moda, Rocío Osornolo tiene claro y por eso ya se ha hecho con esta cazadora biker de efecto desgastado de nueva colección de Zara que no tenemos dudas de que se va a agotar en la web de Inditex y se va a convertir en viral. Con la estética grunge en auge y con la mirada puesta en la segunda mano y en una moda cada vez más sostenible, no es de extrañar que la cazadora perfecto de la primavera sea precisamente la de efecto usado. Así lo auguraban, las danesas más estilosas y firmas como Miu Miu o Mango. Y ahora también es Zara con este cazadora que ya ha estrenado Rocío Osorno con falda de brillos y que nosotras llevaremos con las botas biker del momento.

La chaqueta biker de este año es totalmente diferente, nada que ver con las de las últimas temporadas, tiene aspecto desgastado y es oversized, como si la hubiéramos rescatado del armario de juventud de nuestros padres. Y esta de nueva colección de Zara es un claro ejemplo de ello. Y aunque Rocío Osorno la ha estrenado con una falda de brillos, nosotras lo haremos con las botas biker más en tendencia para darle un rollo mucho más motero.

Rocío Osorno con chaqueta de Zara. @rocioosorno

Cazadora biker efecto desgastado, de Zara (49,95 euros)

Cazadora. Zara

Estamos hablando de esta cazadora efecto desgastado de cuello y solapa con manga larga con detalle de cremalleras en frontal y trabillas en hombro y cierre frontal cruzado con cremallera.