Zara agotará la blusa más especial y versátil con la que triunfar en los planes más especiales de otoño (palabra de Rocío Osorno)

Aunque cada vez que vemos las nuevas colecciones de Zara, Mango, Stradivarius y el resto de nuestras tiendas preferidas no podemos esperar a que llegue el entretiempo y el otoño para triunfar con los mejores looksde la temporada, cada vez que Rocío Osorno sube una foto a Instagram, la otra parte de nosotras quiere que el verano no se termine nunca, no solo para seguir poniéndonos morenas, también para seguir enamorándonos de todos los modelitos con los que la diseñadora nos conquista y que se convierten en una necesidad cada vez que los vemos. En esta ocasión, nos ha compartido un look que se había olvidado de mostrarnos y... menos mal que se ha acordado, porque es tan versátil como ideal y estamos seguras de que no te lo quitarás en los planes más especiales del otoño.

Rocío Osorno nos ha enamorado con uno de los últimos estilismos del verano, una faldita de Zara que ha combinado con una blusa que, según ella, triunfará en otoño, porque el color granate será uno de los que arrasarán la próxima temporada. Se trata de la blusa popelín asimétrica, confeccionada completamente en algodón y diseñada como un modelo con cuello asimétrico, manga corta ajustable con lazadas y bajo, también asimétrico, con aberturas laterales y frontal. Está decorada con pespuntes marcados y combinados a tono y es ideal para crear los estilismos más especiales de lo queda de año. La influencer la ha combinado con la falda pantalón estampada nudo, fabricada en viscosa y nailon, diseñada con tiro alto y cremallera oculta en la costura y decorada con un nudo delantero.

Rocío Osorno con look de Zara @rocioosorno

Camisa popelín asimétrica, de Zara (29,95€)

Camisa popelín asimétrica Zara

Falda pantalón estampado nudo, de Zara (25,95€)

Falda pantalón estampado nudo Zara

Otro look ideal de Rocío Osorno que ha rematado con un choker y joyitas doradas, unas sandalias de tacón y tiras cruzadas de color rosa chicle, al más puro estilo Barbiecore y un bolsito de mano de mimbre, para recordarnos que, a pesar de la lluvia de ayer, todavía seguimos en verano.