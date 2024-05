La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, opta por un traje 'tie-dye' de lo más original para recibir a Leonor

Jornada histórica para la Princesa Leonor, que dando un paso más en su camino al trono ha recibido este martes en solitario, y sin la compañía de los Reyes Felipe y Letizia, las máximas distinciones de Aragón, donde reside desde que comenzó en agosto de 2023 su formación castrense en la Academia General Militar de Zaragoza. A un mes de terminar su andadura en la ciudad, el gobierno aragonés le entregado la Medalla de las Cortes de Aragón, el título de Hija Adoptiva de Zaragoza y la Medalla de la Comunidad Autónoma. Un día inolvidable en el que la Princesa Leonor no ha decepcionado y ha enamorado con su sonrisa y su cercanía. Una Leonor que no se ha querido quitar el uniforme de cadete militar, y en traje también ha lucido la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca. En en Consistorio la esperaba la alcaldesa de la capital aragonesa, Natalia Chueca, acompañada de todos los miembros de la Corporación, menos por los concejales de ZEC. También la han acompañado dos exalcaldes, el ahora presidente de Aragón, Jorge Azcón, y la senadora y exalcaldesa Luisa Fernanda Rudi. No han acudido el socialista Juan Alberto Belloch, por motivos de salud, ni Pedro Santieste, también de ZEC. También ha acudido al acto en el Ayuntamiento la ministra de Defensa, Margarita Robles.

La Princesa Leonor recibe el título de Hija Adoptiva de Zaragoza Raúl Terrel Europa Press

