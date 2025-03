Los jerséis de punto fino de Zara que todas las mujeres +50 necesitan en su armario

Tenemos fe de que en los próximos días la primavera hará su entrada triunfal después de tantos días grises, y esto solo puede significar una cosa, temperaturas más suaves o lo que es lo mismo, empezar con el cambio de armario tan esperado por muchas mujeres. Y si hablamos de una pieza de fondo de armario que es imprescindible con la llegada de la temporada de las flores ese sería el jersey de punto fino, y es que los podríamos definir como esos aliados perfectos para adaptar nuestros estilismos a esos días en los que las mañanas siguen siendo frías pero con tardes más templadas.

Lo mejor de este tipo de prendas de punto es que quedan igual de bien tengas la edad que tengas, ¿la razón?, aportan ese aire pulido, pero casual a looks de entretiempo, ya sea para combinar con pantalones de traje en una mañana de lunes o para llevar con unos vaqueros de tiro alto y corte ancho durante el fin de semana.

Jerséis de punto fino para mujeres +50

Con el paso de los años, muchas mujeres afinan su estilo hasta convertirlo en una declaración de intenciones: vestir bien sin renunciar a la comodidad ni a la elegancia. Por eso, el jersey de punto fino se convierte en el comodín ideal para la primavera 2025. No es solo por su tejido ligero y agradable, sino por su versatilidad absoluta.

Para las mujeres +50, este tipo de jersey actúa como un perfecto equilibrador del look. No marca en exceso, estiliza la silueta y, dependiendo del color y del corte, puede rejuvenecer el rostro y dar luz al conjunto. Además, es una prenda perfecta para jugar con esas capas tan propias del entretiempo, bajo una blazer entallada para una reunión de trabajo, con un pantalón fluido para una comida informal o incluso con una falda midi plisada y bailarinas para un paseo por la ciudad.

Jersey básico punto liso, de Zara (22,95 euros)

Jersey básico punto liso. Zara

Jersey de punto con manga larga y cuello redondo en color rosa.

Jersey punto liso, de Zara (29,95 euros)

Jersey punto liso. Zara

Jersey de punto en color crudo con detalles de rib en cuello, mangas y bajo.

Jersey punto textura, de Zara (22,95 euros)

Jersey punto textura. Zara

Jersey de punto con cuello redondo, manga larga y textura delicada ligeramente jaspeada, disponible en un tono crudo.

Jersey punto con lino, de Zara (25,95 euros)

Jersey punto con lino. Zara

Jersey confeccionado en un 87% de lino, con diseño de manga larga y cuello redondo, se presenta en color crudo.

Jersey punto fino, de Zara (15,95 euros)

Jersey punto fino. Zara

Jersey de punto con detalles de rib en cuello con aberturas laterales, disponible en color verde.

Jersey rústico punto, de Zara (25,95 euros)

Jersey rústico punto. Zara

Jersey de punto con estampado de rayas en colores crudo y granate, presenta una silueta holgada con cuello redondo.

Jersey recto punto liso, de Zara (29,95 euros)

Jersey recto punto liso. Zara

Jersey confeccionado con un 28% de lana con acabados rib y cuello redondo, en un precioso color pastel, el lila.

Jersey rústico punto liso, de Zara (25,95 euros)

Jersey rústico punto liso. Zara

Jersey marrón oscuro con un diseño de cuello redondo confeccionado en un 9% de lino.

Cómo sacar el máximo partido a tus jerséis de punto a partir de los 50

La clave está en cómo lo combines. A partir de los 50, cada prenda que elegimos tiene una intención clara: realzar, equilibrar y hacernos sentir bien. Por eso, un buen jersey de punto fino puede multiplicar tus opciones si sabes cómo integrarlo en tu estilo.

Puedes llevarlo con una camisa blanca asomando por debajo para un toque preppy muy elegante, o ceñirlo ligeramente con un cinturón fino si quieres marcar la cintura. Otra opción infalible es jugar con los accesorios: unos pendientes dorados, un pañuelo estampado o un bolso en tono vibrante pueden elevar por completo el look más sencillo. Si hablamos de colores, no te limites al clásico beige, los pasteles como verdes suaves, rosas empolvados, azul celeste o incluso un lila discreto pueden aportar frescura y luz al rostro, algo a lo que ninguna mujer dice no.

Y es que, lejos de ser un simple básico, el jersey de punto fino se convierte esta primavera en ese must del que no te vas a querer separar.