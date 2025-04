10 cuñas cómodas con las que arrasar esta Feria de Abril en el Real

Las buenas temperaturas, así como cielos soleados, nos están dando la tregua que nos merecemos para desempolvar las cuñas perfectas para esta primavera. Porque cuando el calor comienza a protagonizar los días, nuestras ganas de presumir de uno de los calzados más llevados de la temporada aumentan. No solamente porque sienten estupendamente con vestidos bohemios o vaqueros campana o bermudas (una combinación perfecta para ir a la oficina), sino porque son todo un esencial para arrasar en el Real durante la Feria de Abril junto con trajes de flamenca. Por lo que, si se han estropeado tu modelo favorito del año pasado o deseas adquirir uno nuevo, esta es tu señal para ver nuestra selección de los más cómodos.

El próximo 6 de mayo estaremos de celebración en la capital andaluza junto con flamenco, rebujitos y buena compañía. Sabemos que todavía estarás informándote sobre las tendencias en trajes de flamenca para escoger el diseño o los diseños más bonitos, favorecedores y alegres para una semana intensa, pero con diversión garantizada. Eso sí, además de asegurarnos de tener toda una comodidad en la vestimenta, también debe trasladarse al calzado para no preocuparnos de dolores de pies en ningún momento del día. Es por ello que las cuñas (o alpargatas) son el calzado por excelencia durante la Feria de Abril y con el que, además de sentirnos fashionistas, también nos aseguran poder bailar hasta la madrugada sin tener ningún tipo de problema. Además, estamos hablando de que solemos recurrir a las cuñas tanto en primavera como en verano gracias a su combinación fácil con absolutamente todo, así como su capacidad para no desentonar en ningún lugar u ocasión.

10 cuñas cómodas perfectas para la Feria de Abril

Aunque las cuñas no se vean con los trajes de flamenca no significa que no nos podamos sentir las más modernas o fashionistas con la selección de estas. En varias marcas hemos encontrado varios modelos en multitudes de colores o de diferentes alturas, así como con cintas para anudar al tobillo o con pulsera. Ahora, es tu turno para escoger las perfectas para ti, por ello te enseñamos las 10 cuñas cómodas perfectas para la Feria de Abril.

Cuñas metalizadas, de Parfois (33 euros)

Cuñas metalizadas. Parfois

Cuñas en chocolate, de Pull&Bear (40 euros)

Cuñas en chocolate. Pull&Bear

Cuñas en beige, de Lefties (25 euros)

Cuñas en beige. Lefties

Cuñas en negro, de Bosanova (35 euros)

Cuñas en negro. Bosanova

Cuñas en verde militar, de Viguera (70 euros)

Cuñas en verde militar. Viguera

Cuñas con pulsera, de Castañer (130 euros)

Cuñas con pulsera. Castañer

Cuñas con bordados, de Fabiolas (79 euros)

Cuñas con bordados. Fabiolas

Cuñas en celeste, de Alhamas (86 euros)

Cuñas en celeste. Alhamas

Cuñas bajas, de Pitusas (rebajadas a 81 euros)

Cuñas bajas. Pitusas

Cuñas de esparto, de Marypaz (36 euros)

Cuñas de esparto. Marypaz

Firmas del calibre como Castañer, Viguera o Pitusas, entre otras, han lanzado un sinfín de modelos de estos zapatos de tradición española que abundan en la Feria de Abril. Son cómodos, versátiles y sientan bien para conseguir un efecto de 'piernas infinitas'.