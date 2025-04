Sara Carbonero se ha comprado en Zara el vestido de flores más bonito para nuestra maleta de Semana Santa

Quedan solo 5 días para Semana Santa, o lo que es lo mismo, para el Domingo de Ramos 2025, y nosotras solo podemos pensar en los looks que vamos a meter en nuestra maleta. Y ha sido ver a Sara Carbonero con este vestido de flores de Zara, y saber que lo necesitamos para estos días festivos, o para ser la invitada perfecta de esta primavera. Un diseño fluido, de escote de pico, y con estampado floral. ¿Qué más se puede pedir? Que quede en nuestra talla.

Sara Carbonero es la reina de los estilismos boho y nuestra particular musa. No cabe duda de que la periodista toledana se siente muy afín a este estilo sin importar la época del año, cuando algunos pueden pensar que los estilismos bohemios están reservados para los días de primavera y verano, Sara Carbonero demuestra una y otra vez que esta primavera 2025 y la Semana Santa es el momento clave para seguir luciendo nuestros looks bohemios favoritos.

El vestido de Zara de Sara Carbonero

Si uno de tus destinos de Semana Santa es Sevilla, puedes recurrir a todo tipo de prendas a la hora de hacer la maleta. Estamos hablando de que puedes coger los estampados florales o de lunares, los vestidos con vuelo o volúmenes o las camisas románticas con lazadas. Las posibilidades son diversas, pero las influencers españolas nos han solucionado nuestras dudas para inspirarnos (y no cometer errores). Porque este vestido de Zara que se ha comprado Sara Carbonero también podría ser ideal para la Feria de Abril 2025, si no vas vestida de flamenca.

El look de Sara Carbonero. @saracarbonero

La periodista ha compartido una fotografía junto a la artista Valeria Castro y no hemos podido evitar fijarnos en el espectacular vestido de nueva colección de Zara que necesitamos ya en nuestro armario.

Vestido estampado ZW Collection de Zara (89,95 euros)

Vestido flores. Zara

Se trata de un vestido midi, con escote en pico, manga sisa y un favorecedor corte que realza la silueta con estampado floral con fondo negro y forro interior garantiza una caída perfecta, y que no se transparente.