De Dulceida a Violeta Mangriñán o Laura Escanes, las mejores vestidas de una nueva edición de los Premios Ídolo

No hay edición de los Premios Ídolo sin polémica, eso esta muy claro. Y es que el mundillo influencer no están de color de rosas como lo quieren pintar, los egos y las envidias hacen mucha mella en sus relaciones, y en estos galardones ha quedado claro en cada una de las tres ediciones. Esta noche se está celebrando la tercera edición de los Premios ídolo en el Gran Teatro Príncipe Pío de Madrid. Es el evento más importante del año para los creadores de contenido digitales, que reciben un reconocimiento a su trabajo e influencia en la sociedad. The Music Republic y Aida Domenech (Dulceida) son los encargados de llevar a cabo este proyecto. Ana Milán y Carolina Iglesias son las presentadoras del evento y además, la gala también contará con actuaciones musicales de artistas como Íñigo Quintero, Chanel, Soge Culebra, Chiara Oliver, Álvaro Mayo y más sorpresas. Pero La Razón ha estado en la alfombra roja de los Premios Ídolo 2024 para no perdernos detalle de todos los looks de las influencers estrellas de nuestro país, y además, hemos podido chalar con todos ellos, y ya lo podéis ver en nuestras redes sociales. Buenos todos no, porque un año más, María Pombo no ha acudido a la cita de su compañera y esta vez se ha ido a Nueva York por no estar de acuerdo con la presencia de una influencer que parodió su documental. Ausencia, que con razón, ha molestado y mucho a Dulceida, ya que ella si que ha apoyado a María tanto en el 'Suavefest' como en la premier de su documental como Amazon Prime.

Las que si han estado han sido Laura Escanes, Violeta Mangriñán, Marta Díaz o Lola Lolita, que un año más se han vuelto a convertir en las grandes estrellas de la alfombra roja en Teatro Príncipe Pío, porque después de la alfombra roja de los Oscar 2024 con Elsa Pataky, esto es lo más parecido que vamos a ver en España con los creadores de contenido patrio. La gala sirve para entregar los premios a los ganadores de cada una de las veinte categorías: Moda, Beauty, Podcast, Proyecto Audiovisual, Tiktoker, Streamer, Ídolo Revelación, Emprendimiento Digital, Viajes, Autenticidad, Creador Digital del año, Health & Sports, Gastronomía, Contenido Creativo, Humor, Conciencia Social, Lifestyle, Sostenibilidad y Música. Hay cuatro nominados por cada categoría, a excepción de Ídolo Revelación, que consta de diez nominados.

¿Quién han sido las mejores vestidas de los Premios Ídolo 2024? Aquí va nuestra selección.

Violeta Mangriñán de Claro Couture

Dulceida con un vestido estructura de Ze García

Laura Escanes con un diseño cut out negro

Marta Díaz de Lorenzo Caprile

Mery Turiel con un diseño vintage de Mugler

Carlota Marañón de Zottier

Los Premios Ídolo se han convertido en el evento más importante del año para los creadores de contenido digitales gracias a la influencer Aida Domenech, conocida como Dulceida, y The Music Republic, fundadores de esta iniciativa. Unos premios que han estado marcados por las polémicas ausencias que seguro que nos darán más capítulos en los próximos días, pero también por los lookazos de moda española que nos han dejado claro que las influencers apuestan por nuestros diseñadores de marca España.