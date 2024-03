Vamos a recuperar nuestra falda vaquera del armario para llevarla como Violeta Mangriñán a la oficina

Violeta Mangriñán lo ha vuelto a hacer, y no, no es agotar la camiseta más hortera de Zara Kids, aunque no le gustara nada ayer que la denomináramos así. Lo que ha conseguido hoy la influencer valenciana es que rescatemos de nuestro armario la falda vaquera que el año pasado no nos quitábamos y que este aún no nos habíamos puesto. Las faldas vaqueras que llegan hasta los pies se convirtieron el año pasado n la tendencia inesperada que ahora Violeta nos hace recuperar esta temporada, así lo estipulan famosas como Elsa Hosk, Noémi Merlant en Venecia o el street style de Copenhague. Las faldas de este tipo fueron toda una constante en los años 90 tardíos y comienzos de los años 2000, y ahora han vuelto a nuestro armario para quedarse a vivir con nosotros por un largo tiempo. Es decir, que si aún no tienes una, te avisamos que te va a hacer falta para marcarte lookazos de primavera como el de Violeta Mangriñán que nos parece perfecto para ir a la oficina.

Mientras esperamos con muchas ganas ver sulook de Claro Couture para los Premios Ídolo de este jueves a los que ella sí que acude, no como María Pombo, nos quedamos con este estilismo que acaba de compartir en su cuenta de Instagram de la mano de Levi's. La falda tejana hasta los pies se ha ganado la condición de indispensable de la temporada gracias a numerosas famosas, y especialmente a golpe del street style danés, donde ha sido una de las prendas más repetida por las asistentes. Precisamente, las insiders escandinavas han venido a recordar que, si bien muchas prometimos no llevar de nuevo este tipo de faldas largas de marcado acento boho, ofrecen más opciones de las que pueda parecer a primera vista y que, combinadas de la manera adecuada, pueden ser una prenda perfecta para looks de oficina como ha hecho ahora Violeta Mangriñán.

Violeta con falda denim. @violeta

Una falda denim de Levi's que Violeta Mangriñán ha combinado con un jersey finito y una blazer oversize de cuadros. Un estilismo perfecto para ir a la oficina en primavera cuando ya podamos prescindir del abrigo.