María Pombo no irá a los Premios Ídolo, pero sí nos está dejando lookazos desde Nueva York

Queda poco más de 24 horas para que arranque la alfombra roja de la tercera edición de los Premios Ídolo, que estaremos cubriendo en La Razón para traeros todos los detalles, pero lo que ya sabemos es que María Pombo no acudirá como ya pasó el año pasado con la nominación de Telmo Trenado. Este año está en Nueva York, pero según nos comentan, la excusa de este año sería que no está nada de acuerdo con la presencia de otra influencer que hizo una parodia de su documental 'Pombo'. Ausencia que con razón, ha molestado y mucho a Dulceida, ya que ella si que ha apoyado a María tanto en el 'Suavefest' como en la premier de su documental como Amazon Prime. ¿Mostrará mañana Dulceida su enfado? ¿O le restará importancia como el año pasado? Tampoco asistirá nadie del clan Pombo, y por la alfombra roja solo veremos pasar a Laura Escanes, Lola Lolita, Violeta Mangriñán o Marta Díaz, como destacables de las grandes influencers de nuestro país. Eso sí, María Pombo no irá a los Premios Ídolo, pero si nos está dejando grandes looks para copiarle para empezar la primavera en Madrid, aunque ella desde Nueva York.

Porque si ayer lo hacía con el mono vaqueros y las Adidas Samba más tendencia, hoy lo hace con un 'total white' denim que nos parece perfecto para empezar la primavera. Un look en blanco al que le ha añadido un abrigo camel, y siguiendo en esa tonalidad, bolso, cinturón y gorra a tono. ¿El toque más tendencia? María Pombo le ha añadido a su peinado un lazo negro al final de la trenza. Hablamos del estilo 'coquette', bajo la premisa del concepto de la hiperfeminidad. Se trata de un estilo que no solo se centra en el mundo de la moda, sino que habla de romantizar el día a día, una nueva forma de ver el mundo y de definir así nuestra propia identidad. Y no hay mejor forma de sumarse a la tendencia coquette que con un lazo negro en la melena.

Y algo que no puede faltar en un buen look de turista, es un calzado cómodo, y esta vez ha optado por las zapatillas Adidas Samba que no faltan en el armario de las chicas más pijas de Madrid. De zapatillas icónicas sabemos mucho: que si Converse, que si las Slip Ons de Vans, que si las 990v5 de New Balance, pero las Adidas Samba son de las más tendencia en estos momentos, y María Pombo lo tiene claro.