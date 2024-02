El cambio de look de Dulceida (de morena a pelirroja) que todas las chicas van a pedir en su peluquería de confianza

Primero fue Anita Matamoros y ahora es Dulceida la que se cambio el look de forma radical para pasarse al pelirrojo más tendencia. Los colores de pelo también viven su propio clima de tendencias. Al igual que los cortes de pelo, los tintes capilares no son todos iguales y un pequeño matiz puede cambiar radicalmente un color. Además, también cada uno de ellos parece estar ligado a una determinada época del año, y ahora es el 'Ginger Beer' que todas las chicas van a querer pedir en sus peluquería de confianza. Dulceida se ha puesto en las manos de los profesionales de Wella Professionals para conseguir un cambio de look con uno de los servicios de color más icónicos de la marca que es el Vegan Illuminage que, según nos cuentan desde la marca, gracias a su tecnología microlight, y la hemos podido ver en un concierto que ha dado esta noche David Bisbal en Madrid para un reducido grupo de fans.

Se trata de un color muy versátil, nada plano, que es perfecto para añadir calidez y dimensión al rostro. Además, no existe una única versión del mismo ya que puede variarse en tonos medios, más claros u oscuros, como si se tratase de la misma cerveza de jengibre a la que hace alusión que varía su color en base a la densidad o de la luz.. Aida ha explicado que llevaba muchos meses pensando este cambio dey por fin se ha decidido.

Si el ginger beer te ha convencido de cambiar de look esta temporada, echa un vistazo al vídeo de Dulceida para pedir en tu peluquería de confianza un color de lo más parecido para brillar más que nunca este invierno 2024.