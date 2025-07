Salma Hayek, actriz incombustible, lo tiene claro: "No hay fecha de caducidad para las mujeres"

El pasado jueves, una de las actrices latinas más reconocidas de Hollywood celebró su quincuagésimo quinto cumpleaños.

Salma Hayek, la intérprete mexicana, ha alcanzado esta edad manteniendo una presencia importante en la industria cinematográfica.

A lo largo de su carrera, la actriz se ha distinguido por su activismo, utilizando su plataforma para dar voz a las mujeres, tanto a través de sus personajes en la gran pantalla como mediante su posicionamiento público.

Un compromiso determinante contra el acoso en Hollywood

Uno de los logros más destacados de su carrera fue su interpretación de Frida Kahlo, la icónica pintora de su país, un papel que le valió una nominación a los prestigiosos Oscar. Esta elección artística subraya su interés por personajes trascendentales.

La actriz fue también una de las voces prominentemente alzadas contra Harvey Weinstein en el marco del movimiento "Me Too". En 2017, publicó una columna en The New York Times donde relató su experiencia de acoso sexual durante su relación profesional con Weinstein, uno de los productores más influyentes de la época.

Esta columna, que desvelaba la pesadilla vivida, tuvo una inspiración clara, según la propia Hayek. La valentía de otras mujeres que se atrevieron a denunciar, especialmente en un contexto social donde un presidente había sido acusado de acoso, le dio el impulso necesario para compartir su testimonio.

La edad como estandarte: "No hay fecha de caducidad para las mujeres"

Recientemente, Salma Hayek concedió una entrevista a Jada Pinkett Smith en el programa 'Red Table Talk'. En esta conversación, abordaron diversas cuestiones, entre ellas una incómoda situación vivida por la actriz con un médico que le formuló preguntas íntimas relacionadas con su edad.

Frente a esta experiencia, Hayek respondió con una declaración contundente: "No hay fechas de caducidad para las mujeres. Eso tiene que desaparecer". Enfatizó que es posible "patear culos a cualquier edad, defenderse a cualquier edad, soñar a cualquier edad" y ser romántica en cualquier momento de la vida.

A sus 55 años, la actriz cuenta con varios proyectos de envergadura en marcha, entre los que destaca su participación en "The Eternals". En esta producción de Marvel, Hayek se transforma en Ajak, una superheroína del universo del cómic, lo que reafirma su mensaje sobre la capacidad de las mujeres sin importar su edad.