Hasta 'Emily in Paris' llevaría el look más elegante de Pilar de Arce con jersey marinero y conjunto azul

Puede que nos resulte algo complicado escoger el outfit perfecto a la hora de ir a la oficina, pues este debe de oscilar entre la elegancia y la comodidad, dado que pasamos muchas horas. En tiendas hay muchas opciones de prendas muy bonitas, originales y clásicas en las que podemos invertir, dado que estamos en periodo de rebajas. Por ello, nos podemos hacer con aquellas piezas de fondo de armario más discretas, sencillas y perfectas para ir a la oficina cada día. Si bien es cierto que depende del trabajo que tengamos podemos llevar un estilo más informal o no, nunca está de más tener en nuestro armario un pantalón de pinza en un color más llamativo, como por ejemplo el pantalón mostaza de Pilar de Arce, una opción que podemos llevar con una clásica chaqueta negra, unas botas y un jersey de cuello vuelto en un color neutro. Otra opción muy adecuada de cara al buen tiempo podría ser una falda midi y combinarla con una camisa romántica y unas Mary Jane. Sin embargo, Pilar de Arce este fin de semana nos ha dado una lección de estilismo con un conjunto de pantalón de campana y chaqueta de lana azul marino que nos ha dejado boquiabiertas. Bajo la inspiración de Emily in Paris y de todas las chicas más estilosas de París, Pilar de Arce apostaba por un jersey marinero de rayas que ha combinado con unas botas de punta de tacón fino.

Pilar de Arce es pura inspiración para muchas mujeres de 50+ que buscan en ella una referencia a la hora de vestir. El estilo de la influencer más icónica de nuestro país es muy elegante, clásico y sencillo, dando pequeñas pinceladas en tendencia con aquellas prendas que no pasan desapercibidas entre las amantes de la moda, como por ejemplo el pantalón metalizado que Pilar de Arce combinaba con una camisa roja. Otra prenda muy en tendencia (y a la vez básica de fondo de armario) es el abrigo de estilo batín rojo que Pilar de Arce nos enseñaba también este fin de semana, un modelo muy sofisticado capaz de elevar los looks más clásicos. Para el día de ayer, la influencer 50+ recurría a un look que podemos llevar tanto para la oficina como para cualquier otra ocasión cuyo toque de color reside en el bolso de estilo shopper en tono rojizo y unos maxi pendientes dorados. Sin lugar a dudas, un look estupendo.

Jersey punto rayas, de Zara (29,95 euros)

Jersey punto rayas Zara

Chaqueta corta lana marino, de Imiloa (273,00 euros)

Chaqueta corta Imiloa

Se trata de un look muy cómodo y sencillo que todas las chicas amantes de la moda tendrán en su armario para ir a la oficina.