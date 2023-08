Las mujeres de 50 que mejor visten (como Pilar de Arce) saben que necesitamos un pantalón metalizado de cara al otoño

Si ayer nos enamoraba con el vestido de The IQ Collection que todas las mujeres querrán para sus eventos más especiales de la temporada, hoy Pilar de Arceha venido a recordarnos que un pantalón metalizado no puede faltar en nuestro armario para crear los estilismos de noche más especiales de cara al otoño porque, si todavía no lo has hecho, es hora de que dejes atrás la idea de que la ropa metalizada tiene su protagonismo limitado a la Navidad y los festivales, la calle es el mejor escenario para lucirla los 365 días del año y las reinas del streetstyle lo tienen claro. Pilar de Arce se ha decantado, en esta ocasión, por un pantalón plateado y lo ha combinado con la chaqueta Rubí de Tu Design, confeccionada en España a partir de bámbula de viscosa.

Nosotras, para poder imitar el estilo de la influencer 50+ en las noches más especiales de lo que queda de verano y del otoño, hemos encontrado en Zara la opción perfecta para combinar con nuestro top más especial y conseguir un look que brille por sí solo. Te hablamos del pantalón trf cargo metalizado, una prenda confeccionada completamente a partir de lyocell. Está diseñado como un modelo con tiro alto y cierre frontal de cremallera y botón y decorado con bolsillos de plastrón laterales y en la pierna. Un estilismo ideal con el que Pilar de Arce nos ha vuelto a demostrar que para la moda no hay edad, al igual que hizo hace unos días con el conjunto más favorecedor de las rebajas de Pull and Bear.

Pilar de Arce con chaqueta Rubí, de Tu design (89€)

Pilar de Arce @pilardearce

Pantalón trf cargo metalizado, de Zara (49,95€)

Pantalón trf cargo metalizado Zara

Y es que, un día más, Pilar de Arce nos ha enamorado con su estilo y ha convertido su look en pura inspiración para nuestros looks más especiales de las citas nocturnas de las próximas temporadas.