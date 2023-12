Nos rendimos ante el pantalón de pinza mostaza de Pilar de Arce, la opción perfecta para volver a la oficina este enero

Pilar de Arce es pura inspiración para muchas mujeres de 50+, quienes no tienen un estilo definido y quisieran darle un giro de 180 grados a su look, apostando por prendas básicas de fondo de armario muy elegantes y incorporando ese toque en tendencia que caracterizan a las influencers de 50+ como Pilar de Arce o Carmen Gimeno. Ellas tienen un papel muy importante en sus redes sociales, pues han sido un referente de empoderamiento y juventud para muchas de estas mujeres, quienes ahora las toman como un ideal que seguir y crear sus propios looks. Pilar de Arce es una gran amante de las faldas midi y es que, en numerosas ocasiones, apuesta por ellas y las combina con maxi botas, como este look de falda midi de cuadros y botas altas que Pilar de Arce combina con un jersey ajustado de cuello vuelto, siendo un look perfecto de cara a looks de oficina. Sin embargo, no es la única prenda a la que Pilar de Arce recurre habitualmente, pues los abrigos de paño son otra opción a la que nunca falla en los días más gélidos del año, como este abrigo de paño burdeos que Pilar de Arce lucía junto a un vestido de brillos en la misma tonalidad. Para el día de hoy, Pilar de Arce nos inspira de cara a la vuelta a la rutina este enero de 2024 y lo hace con un pantalón de pinza en color mostaza que combina con un jersey de cuello vuelto en color gris marengo. Para completar este look tan monocromático, unas botas de ante con terminación en punta en el mimo color que el jersey.

Los pantalones de pinza son la opción más adecuada para crear looks de oficina, y es que admite un sinfín de combinaciones. Lo podemos llevar de forma más elegante conjuntando tu pantalón de pinza azul marino con unas Mary Jane, una camisa romántica y chaqueta en el mismo color que los pantalones. Sin embargo, si preferimos lucir nuestros pantalones de pinza más informal, podemos hacer como Pilar de Arce y apostar por unos pantalones de pinza en un color llamativo como es el color mostaza y llevarlo con jersey de lana y, en cuanto al calzado, unas botas altas o unas zapatillas, el calzado predilecto de otra de las influencers 50+ más icónicas de nuestro país, Carmen Gimeno. Sin más que añadir, se trata de un look monocromático perfecto para volver a la oficina este enero 2024.

Pantalón de pinza, de Benetton (34,95 euros)

Pantalón de pinza Benetton

Una apuesta segura el llevar a la oficina pantalones de pinza, pues combina con todo y eleva el look.