La clásica chaqueta negra de María Pombo es tan elegante que querrás usarla para ir a la oficina este enero

Si nos paramos a pensar, hay una pieza de fondo de armario que no puede faltar en el armario de toda mujer. Si bien es cierto que una falda midi satinada es un imprescindible, así como un buen jersey de lana de cuello vuelto o unas bailarinas, las chaquetas negras se lleva la palma. Sí, se trata de una prenda que podemos llevar para todo tipo de ocasiones, ya sea para el día a día combinado con unos pantalones vaqueros de corte recto y una camisa hasta para ocasiones más especiales, luciendo tu chaqueta negra con el clásico 'little black dress', un vestido mini atemporal que jamás pasará de moda. Como hemos visto, las chaquetas negras son un must y María Pombo lo sabe. Por ello, ella ha escogido una clásica chaqueta negra para apoyar a su marido, Pablo Castellano, durante su aparición en un programa de televisión, aunque también podríamos llevar la misma chaqueta negra para el día a día en la oficina.

¿Cómo combinaríamos una chaqueta negra para ir a la oficina? Esta prenda se adapta a todo tipo de estilismos, pero, de cara a un look más formal y elegante, podríamos llevar nuestra chaqueta negra con un pantalón de pinza negro y una camisa beige de estilo romántico. En los pies, para convertir el look en uno más juvenil y desenfadado, podemos optar por unas bailarinas de terciopelo burdeos y unos calcetines de canalé o ,si el dress code de la oficina lo permite, unas zapatillas blancas. Sea como sea, esta prenda es tan versátil que la podras llevar para todo tipo de ocasiones. Sin más que añadir, se trata de una pieza de fondo de armario que María Pombo lucía en el día de ayer que nos ha inspirado a sacarla del armario y usarla para cualquier ocasión.

María Pombo y Pablo Castellano @pombocastellano.cff

Blazer oversize, de Zara (39,95 euros)

Blazer oversize Zara

Una pieza básica de fondo de armario ideal para ir a la oficina.