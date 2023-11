Las influencers de 50+, como Pilar de Arce, tienen el abrigo definitivo para no pasar frío este invierno

Vienen semanas frías y, con el Black Friday a la vuelta de la esquina, somos muchas las amantes de la moda que hemos empezado a sacar del fondo de nuestro armario las prendas más calentitas, cómodas y gustosas. Esta temporada estamos de suerte y es que los abrigos de borreguito están en tendencia, al igual que los eternos jerséis de lana tipo cashmere, los cuales son un imprescindible para aquellas chicas frioleras que vivan en el norte de España. Por ello y, aprovechando los descuentos que se vienen próximamente, podemos invertir en una prenda de abrigo atemporal, sencilla y cómoda que nos salve de esos días que llegan. En este sentido, Pilar de Arce, una de las influencers 50+ más icónicas de nuestro país, se ha hecho con un abrigo de corte oversize que no ha dejado indiferente a nadie y sabemos que serán muchas las mujeres que querrán ir a El Corte Inglés a por él. Se trata de un abrigo largo verde acolchado con pelo dentro del mismo, en el cuello y en los puños y, como toque final (que lo convierte en único), un cinturón que permite ajustarse a la cintura, convirtiéndolo en una prenda de abrigo que estiliza y, a su vez, es calentito muy cómodo de llevar.

¿Cómo combinar este abrigo tan oversize? Pilar de Arce, que es pura elegancia, estilo y clase, lo ha combinado con unos pantalones de pinza grisáceos, un jersey en el mismo tono y unas maxi botas altas de punta -un calzado muy en tendencia-, pues se trata de unas botas que las llevan todas las mujeres de 40+ como Isabel Díaz Ayuso, quien lució sus maxi botas de cuero junto a un 'total look' negro para LOS40 Music Awards. En cuanto al look de Pilar de Arce, podríamos considerarlo uno muy atemporal y elegante que lo defiende a la perfección, y es que este abrigo, pese a que pueda parecer muy casual, combinándolo con prendas más elegantes, conseguiremos un look apto tanto para la oficina como para una cena especial. Si queremos llevar este abrigo para el día a día, podemos combinarlo con unos jeans, un jersey de lana y, como toque final, unas sneakers negras o unas bailarinas tipo Mary Jane. Sin duda, se trata del abrigo estrella que todas las amantes de la moda desearán tener para lucirlo en los días más fríos del año.

Abrigo de mujer tipo gabardina de cierre cruzado con cinturón, de El Corte Inglés (890 €)

Abrigo tipo gabardina El Corte Inglés

Un look ideal para los días más gélidos del año.