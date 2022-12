Así son los looks de Lily Collins que podría llevar ‘Emily in Paris’ para crear tendencia en todo el mundo

Hace un par de meses que le pusimos fecha a la tercera temporada de la serie con más estilo de Netflix, ‘Emily in Paris’ y su protagonista Lily Collins se ha convertido en una de las mujeres más cotizadas de los últimos meses (y años) gracias a su personaje protagonista. Ahora que quedan días para el estreno de ‘Emily in Paris’ y que estamos deseando que llegue el día, echamos la vista atrás al perfil de Instagram de la actriz y fichamos varios de los looks que Lily Collins lleva en su vida diaria y que podrían ser la clave perfecta para protagonizar la exitosa serie de Netflix (esto y que, estamos seguros que Emily también la copiaría).

Desde que ‘Emily in Paris’ entrase en la vida de Lily Collins, su estilo ha cogido el camino de la sofisticación y el buen gusto. La actriz se ha convertido en una de las mujeres más estilosas del momento y cada vez que se estrena una temporada de la serie, las miradas enfocan a su protagonista y los looks de cada una de las ocasiones.

Un vestido de punto con glitter

La actriz eligió un vestido de punto fino en color blanco roto con glitter, firmado por Valentino, para la presentación de la serie en París y sin duda, es un look que Emily podría llevar para una cena con amigas.

El vestido rojo ideal para Navidad

Vivir la Navidad en rojo siempre es un match y si es con este vestido, llevarás la mejor fantasía a tu cena de Navidad. Aunque Emily lo llevaría para visitar la Torre Eiffel y hacerse un selfie en la escalera de los Campos Elíseos.

Jerséis que dan vida a nuestros looks

El jersey es un básico de armario que cualquier experta en moda necesita fichar todas las temporadas de frío y Lily Collins se ha colado en el armario de ‘Emily in Paris’ para recuperar este de lana azul.

La falda de flecos que toda experta necesita

Si Emily viviese en España llevaría la falda de flecos con inspiración española que lució Lily Collins y que le da movimiento a un look sencillo.

El rojo (siempre) como protagonista

Ya sea para protagonizar campañas de publicidad o para ir a eventos, los vestidos camiseros de colores radiantes siempre serán de los mejores looks de cualquier lugar.

Combinar zapatillas y vestido largo

Eso sí, también podemos relajarnos dando un paseo en vacaciones y es posible ir cómodas y trendy al mismo tiempo de la mano de un vestido largo de flores y las zapatillas más cómodas de nuestro armario, si no que se lo digan a Lily Collins.

¿Qué opinaría ‘Emily in Paris’ de los looks de la actriz? Elige tu mejor look y no te pierdas el próximo 21 de diciembre el estreno de su tercera temporada en Netflix.