8 mocasines ideales que las chicas más clásicas llevarán esta temporada

Hablemos del calzado que las más elegantes han empezado a sacar a pasear en las últimas semanas, los mocasines en todas sus versiones son un aliado de estilo que siempre vuelve en estaciones de transición ya sea otoño o primavera.

Es cierto que las bailarinas esta temporada van a ser las estrellas de muchos looks, pero no podemos olvidarnos del aura sofisticado que zapatos como los mocasines aportan a nuestros estilismos, en particular a esos de oficina, y es que no hay nada que un buen pantalón de pinzas y unos mocasines no pueda arreglar en un inestable día primaveral.

Los mocasines, la clave de estilo más elegante y sofisticada

Cuando pensamos en el calzado para la primavera de cara a ir a la oficina siempre se nos vienen a la cabeza zapatos del estilo de los mocasines, ¿verdad?, sobre todo si tu estilo se aleja de las tendencias más arriesgadas y prefieres lo clásico y atemporal. Pues tenemos buenas noticias, este año los mocasines tienen un aire más refinado y femenino acorde con ese lujo silencioso que tanto está triunfando últimamente. Piensa en líneas minimalistas que te harán triunfar desde primera hora de la mañana hasta los tardeos más improvisados.

8 mocasines para añadir a tu armario esta primavera

Siluetas con detalles simples y colores neutros como el negro, marrón o blanco serán los ganadores de tus looks en los próximos meses, también habrá sitio para opciones más arriesgadas con estampados o colores más primaverales como los pasteles. Un comodín estrella para elevar cualquier look desde vestidos midis, pasando por vaqueros anchos y blazers hasta el típico conjunto de americana, chaleco y pantalón de pinzas. Estos son nuestros 8 favoritos para elevar tus looks más clásicos, palabra de editora de moda.

Mocasín piel fruncido, de Zara (49,95 euros)

Mocasín piel fruncido. Zara

Zapato estilo mocasín confeccionado en 100% piel de vacuno, detalle de antifaz en la parte delantera con fruncido y costuras en relieve, en color balnco.

Mocasín Leyre mujer cordones, de Martinelli (89,95 euros)

Mocasín Leyre mujer cordones. Martinelli

Zapato estilo mocasín diseñado en un primaveral color azul cielo en piel de serraje, detalle de cordones entrelazados a tono en la parte delantera.

Mocasines de piel con detalle metálico, de Parfois (39,99 euros)

Mocasines de piel con detalle metálico. Parfois

Zapato estilo mocasín con costuras marcadas y detalle metálico en la parte delantera, finalizada en puntera ovalada, se presenta en color camel.

Mocasín antifaz piel, de Massimo Dutti (89,95 euros)

Mocasín antifaz piel. Massimo Dutti

Zapato estilo mocasín confeccionado en 100% piel caprina de acabado suave, con un detalle de antifaz a tono en la parte delantera y fruncido. Disponible en color negro.

Mocasines de piel estampado animal, de Parfois (45,99 euros)

Mocasines de piel estampado animal. Parfois

Zapato estilo mocasín con puntera redonda y estampado animal print (leopardo).

Mocasín relieve cadena, de Zara (29,95 euros)

Mocasín relieve cadena. Zara

Zapato estilo mocasín en color negro con acabado de relieve y detalle de cadena dorada en la parte delantera.

Mocasín soft antifaz, de Massimo Dutti (89,95 euros)

Mocasín soft antifaz. Massimo Dutti

Zapato estilo mocasín confeccionado en piel con detalle de antifaz y fruncido, se presenta en un tono blanco.

Sastre supple shiny, de Hereu (450 euros)

Sastre supple shiny. Hereu

Zapato estilo mocasín con pespunte trenzado hecho a mano por artesanos en España, disponible en color negro.

Ahora que ya has descubierto los modelos más sofisticados de nuestras tiendas favoritas es hora de renovar tu zapatero con los mocasines que se convertirán en tu mejor carta de presentación esta primavera.