Esta es la firma catalana de bikinis que Victoria Federica se ha llevado en su maleta de viaje a Sri Lanka

Victoria Federica ya está de vuelta en Madrid después de su viaje de amigas a Sri Lanka, y parece que le ha sentado de maravilla estos días de desconexión, porque ha vuelto de lo más amable con la prensa en el aeropuerto de la capital española. Sin duda, un hecho histórico. Pero parece que aún le quedan fotografías y looks de su viaje que compartir en su cuenta de Instagram, y ayer nos dejó unas fotografías con el bikini de la firma catalana que ha conquistado su maleta de viaje. Si el otro día era Amelia Bono desde República Dominicana la que apostaba por una etiqueta sostenible y de Barcelona, ahora es Victoria Federica la que lo hace con otra de origen catalán. Lia Swimwear es una marca de bañadores y bikinis made in Spain creada en Barcelona en 2015 con la idea de proponer bikinis coloridos, en tendencia y cómodos que se ajustaran a todo tipo de cuerpos, y la royal más influencer ha recuperado un modelo que ya lució el verano pasado, o lo que es lo mismo, que ya no está a la venta.

Se trata de una prenda de baño que pertenece a la firma 'Lia swimwear', una marca de moda de baño que se ha hecho muy popular gracias a las redes sociales y a que numerosas 'influencers' han lucido sus diseños. Victoria Federica se ha decantado por recuperar de su armario el modelo 'Sunset', que ya se lo vimos lucir el pasado verano en Marbella. se trata de un dos piezas metalizado, una de las tendencias de baño del momento, en tonalidades naranjas, con top triangular fijo y tirante recto a la espalda que también puede atarse con lazada al cuello. Posee detalle de aro metálico como unión de las dos partes delanteras. El tejido exterior es de rejilla con lurex y está forrado con Lycra. Combinado con la braguita de corte clásico Bahamas. Ataviada con sus looks más tropicales, la hija de la infanta Elena recorrió las calles de su destino y se interesó por el comercio local, aunque una de las experiencias que nunca olvidará es su contacto directo con fauna salvaje como elefantes, leopardos o ñus.Por desgracia, todo lo bueno acaba y a Victoria Federica le ha tocado hacer las maletas para regresar a un lluvioso Madrid.

Victoria Federica en bikini. @vicmabor

Eso sí, con el frío que tenemos en Madrid que hemos amanecido a 2 grados, Victoria Federica va a tener que volver a guardar el bikini en el armario y recuperar los abrigos y las sudaderas como estamos haciendo todas desde que empezó la Semana Santa, y ahora con su fin, y la vuelta al trabajo, también.