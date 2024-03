Victoria Federica se ha llevado la falda blanca más tendencia de Mango en su maleta de viaje a Sri Lanka

Victoria Federica sigue disfrutando de su viaje de ensueño de Semana Santa con amigas, aprovechando el parón del rodaje de 'El Desafío' en Antena 3. Y aunque pensábamos que la veríamos en las procesiones de su querida Andalucía, o en los toro con su madre, la hija de la Infanta Elena se ha marchado hasta Sri Lanka para disfrutar de un safari con sus amigas. Un destino en el que ya ha podido disfrutar plenamente de la naturaleza apuntándose a una de las actividades típicas de allí, el safari, y dejando una serie de instantáneas para el recuerdo en su perfil personal de Instagram que nos están recordando muy y mucho a las de Tamara Falcó en su luna de miel, porque Victoria Federica está al más puro estilo 'Memorias de África'. Mientras que Amelia Bono se ha ido con sus hijos a República Dominicana, Vic lo ha hecho a Sri Lanka con looks mucho más de safari, una tendencia que triunfará esta primavera. Al menos por el viaje exótico del que está disfrutando Victoria Federica, nada menos que en Sri Lanka. Un viaje de ensueño que Victoria Federica no ha dudado en hacer con Rocío Laffón y Marta Ezcurra, dos de sus incondicionales. Tres amigas y una experiencia inolvidable que, por supuesto, están compartiendo a través de sus redes sociales, y que ahora podemos ver mejor sus looks en Instagram, ellas con vestidos blancos y Victoria Federica con la falda blanca de Mango más tendencia.

Lo que ha conseguido hoy la influencer valenciana es que caigamos rendidas a la tendencia de las faldas blancas que han vuelto para quedarse esta primavera, y nos parece un estilismo ideal para este Viernes Santo. Desde faldas satinadas en color crudo hasta faldas vaqueras largas en color blanco, lo que parece estar claro es que las faldas blancas serán las grandes protagonistas de la temporada primaveral. No las dejamos de ver en Instagram y TikTok, y ahora es Victoria Federica la que nos ha hecho desear esta de Mango que no puede ser más elegante hasta con una bailarinas como la combina ella. Al recordar el desfile de otoño-invierno 23/24 de Prada es imposible no terminar pensando en alguna de sus faldas blancas, como esta de Vic en Sri Lanka. Lo que está claro es que la falda blanca es la clave para vestir con mucho estilo esta primavera 2024. Y, hay opciones para todos los gustos. Por eso, de cara al entretiempo y la primavera, vas a conjuntar los tops de cuello alto, las camisas básicas o tus jerséis favoritos con la nueva tendencia en Instagram, estas faldas blancas tan elegantes como esta de Mango que Victoria Federica ha combinado con una camiseta casual y unas sandalias planas para hacer de turista en un puesto de fruta local para este vídeo que ha publicado en Instagram.

Falda evasé panel elástico, de Mango (69,99 euros)

Falda evasé. Mango

Un color fundamental en los viajeros que realizan este tipo de excursiones por cualquier continente, el blanco. El color que vemos en los looks de Victoria Federica y sus amigas. Una prenda con la que Victoria Federica nos deja clara la tendencia de las faldas blancas esta primavera 2024, y aunque la podemos encontrar en muchas tiendas, ella ha optado por esta versión de Mango con la cintura con panel elástico y vuelo en la falda.