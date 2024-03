Victoria Federica se ha llevado esta falda larga bohemia 'hippie' de Zara para su Semana Santa en Sri Lanka

Si ayer era una falda blanca de Mango, ahora es esta falda hippie de Zara. Porque Victoria Federica sigue disfrutando de su viaje de Semana Santa a Sri Lanka con amigas, aprovechando el parón del rodaje de 'El Desafío' en Antena 3. Un destino en el que ya ha podido disfrutar plenamente de la naturaleza apuntándose a una de las actividades típicas de allí, el safari, y dejando una serie de instantáneas para el recuerdo en su perfil personal de Instagram que nos están recordando muy y mucho a las de Tamara Falcó en su luna de miel, porque Victoria Federica está al más puro estilo 'Memorias de África'. Mientras que Amelia Bono se ha ido con sus hijos a República Dominicana, o Carmen Lomana a Marbella, Vic lo ha hecho a Sri Lanka con looks mucho más de safari, una tendencia que triunfará esta primavera. Al menos por el viaje exótico del que está disfrutando Victoria Federica, nada menos que en Sri Lanka. Un viaje de ensueño que Victoria Federica no ha dudado en hacer con Rocío Laffón y Marta Ezcurra, dos de sus incondicionales. Tres amigas y una experiencia inolvidable que, por supuesto, están compartiendo a través de sus redes sociales, y que ahora podemos ver mejor sus looks en Instagram, ellas con vestidos blancos y Victoria Federica con la falda blanca de Mango ayer, y ahora con este hippe boho de Zara de la pasada temporada que seguro que se encuentra muy parecida en su mercadillo favorito de Majadahonda.

Emulando a aquellas faldas bohemias que muchas de nosotras llevábamos a comienzos de los años 90, Victoria Federica ha metido en su maleta de Sri Lanka este modelo del año pasado de Zara que es su momento se convirtió en un éxito en ventas. Larga, de tiro alto con cintura elástica ancha, con detalles de abalorios y con un bajo evasé que le aporta un movimiento fluido de lo más favorecedor con el clásico estampado 'paisley' que refleja y caracteriza la esencia 'hippie chic' en una combinación de colores en rojo y crudo que no puede resultar más elegante que es perfecto comooutfit para este viaje de la royal. Una falda tan bohemio que ella ha combinado con una camiseta básica de tirantes.

Pensar en faldas largas lleva consigo imaginar las versiones boho que tuvimos en el armario hace unas décadas y que arrasaron en los años 70 pero también en los 2000. Estampados florales, bordados, volantes o guipur protagonizan la falda larga de las vacaciones de verano por excelencia.