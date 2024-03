Victoria Federica rebosa simpatía y se pronuncia sobre su supuesto "Limoncito"

Mientras el mal tiempo ha aguado -nunca mejor dicho- las fiestas de Semana Santa en España, Victoria Federica ha puesto -mucha- tierra de por medio y ha pasado estos días de descanso en Sri Lanka. La influencer viajó al país asiático junto a sus amigas Rocío Laffón y Marta Ezcurra, y como buena creadora de contenido, dejó buena muestra de sus mejores momentos vividos en sus redes sociales.

Ataviada con sus looks más tropicales, la hija de la infanta Elena recorrió las calles de su destino y se interesó por el comercio local, aunque una de las experiencias que nunca olvidará es su contacto directo con fauna salvaje como elefantes, leopardos o ñus.

Por desgracia, todo lo bueno acaba y a Victoria Federica le ha tocado hacer las maletas para regresar a un lluvioso Madrid. Como viene siendo habitual desde que decidió dar el salto a las plataformas digitales y los medios de comunicación, una horda de reporteros esperaba su llegada en el aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid-Barajas, y a diferencia de otras ocasiones en las que la joven se ha mostrado muy molesta ante la presencia de prensa, lo cierto es que Vic ha atendido a los periodistas con la mejor de sus sonrisas.

Victoria Federica, más cercana que nunca, bromea con la prensa sobre su estado sentimental Europa Press

"Encantada, yo Victoria", ha dicho a una de las reporteras a las que está tan acostumbrada a ver que se ha presentado porque "te quiero llamar por tu nombre algún día".

Por supuesto, no se han hecho esperar las preguntas sobre la supuesta nueva ilusión de Victoria Federica. Se trata de Rubén Gaitán, modelo y Míster España al que la nieta de los Reyes Juan Carlos I y Sofía habría conocido hace años en Marbella mientras él trabajaba de camarero en uno de los locales exclusivos que suele frecuentar. Por lo visto, siempre servía a la influencer una de sus bebidas favoritas, el agua con limón, y de ahí el cariñoso mote que ella le habría puesto, "Limoncito".

Pero ha sido escuchar este curioso apelativo en boca de la reportera y Victoria Federica no ha podido disimular su sorpresa. "¿Cómo cómo? Pues mira, lo sabes tú mejor que yo", ha señalado a la periodista, haciendo ver que es la primera vez que escucha ese apodo.

Haciendo gala del sentido del humor del que sus más allegados tanto hablan -y que hasta ahora no había mostrado en público-, Victoria Federica no puede evitar reírse al escuchar que se supone que tiene una nueva ilusión, y señala a la prensa que "cada día me ponéis una". ¿Llegará el día en que confirme que ha encontrado el amor?