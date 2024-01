Si esta noche te vas de cena con amigas, vas a querer copiarle este lookazo con jeans a Amelia Bono

Nuevo día, y nueva inspiración la que nos deja Amelia Bono. Da igual que sea un look casual abrigadito para el día, que uno para irse de cena por Madrid, por algo ha vuelto a ser un año más, una de las españolas mejor vestidas. ¿Te vas de cena este jueves noche con amigas? Pues este outfit puede ser tu inspiración perfecta, eso sí, no es muy acto para frioleras como nosotras, pero como decía mi abuela siempre, para presumir, hay que sufrir, y con este grado de temperatura que hace ahora mismo en Madrid, es lo que toca. Pero volviendo al look de noche de Amelia Bono, nos ha demostrado que unos jeans rectos oscuros son ideales para nuestros estilismos de noche o para ir de cena como ha hecho ella.

Amelia Bono lo tiene claro, los jeans rectos son la prenda del invierno y no nos lo vamos a quitar ni de noche. Aún seguimos soñando despiertas con los vaqueros de pinzas de Zara que nos descubrió Amelia Bono y que hizo que nos olvidáramos de todos nuestros jeans pitillo . Bueno, no solo eso, también hizo que se agotaran al momento en la web de la marca de Inditex. Pero como no hay día que Amelia Bono no nos cree una nueva necesidad de moda, y este fin de semana lo ha vuelto a hacer dejando claro que necesitamos un vaquero recto en nuestro armario este invierno 2024 con un top de brillos dorados para salir de noche.

Amelia Bono con look de noche. @ameliabono

Pero si en algo nos hemos fijado han sido en los botines acordonados de Amelia Bono de lo más originales para nuestras noches de invierno.