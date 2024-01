La jefa de Zara cumple 40 años; así es el estilo de Marta Ortega que nos influye a todas

Relajado, casual, sencillo y a la última. La presidenta del imperio de Inditex, Marta Ortega, cuenta con uno de los estilos más tendencia e influyentes del momento, razón por la que siempre se encuentra en el punto de mira, y además hoy cumple 40 años. Hay gente que nace con estrella, otros nacen con su futuro ya predestinado y pese a ello se lo forjan empezado desde abajo para llegar a lo más alto en el momento que más preparados estén. Y eso es lo que ha pasado con Marta Ortega en Inditex. Se crió como una niña de clase media de una capital de provincia hasta que supo que era hija de uno de los hombres más ricos de España y del mundo y que su futuro era también el de convertirse en toda una magnate del mundo de la moda. Desde hace dos años ocupa por fin la presidencia de Inditex, cargo para el que estaba predestinada desde niña y del que ahora toma las riendas siendo toda una mujer empoderada que ha forjado su futuro con los mejores estudios y empezando desde abajo en una tienda de Zara. Porque además, ha tenido al mejor maestro, su padre, Amancio Ortega .

Marta Ortega es considerada como el as bajo la manga de Zara por su fuerte poder de viralizar sus prendas con tan solo usarlas en sus looks de diario. Así lo consideraba The Wall Street Journal Magazine, que la definió como "el arma secreta" de la grande de Inditex. Hace un mes, el díario británico Evening Standar, la nombró la persona más influyente del mundo de la moda, por delante del superpoderoso Bernard Arnault. Amancio Ortega tiene digna heredera. Clásica, minimalista, discreta, sencilla ,pero con una esencia única definida por el estilo effortless que tan de moda está últimamente. Entre las prendas más destacadas de su vestidor se encuentran piezas básicas atemporales que marcan la esencia de la empresa.

El look de Marta Ortega. Gtres

Marta Ortega en el desfile de Dior. CRISTOBAL_DUENAS GTRES

Marta Ortega y Carlos Torretta durante el CSI5 Logines Global CHampions Tour en Madrid, 14 de mayo de 2022 UAT GTRES

Marta Ortega es capaz de unir prendas clásicas asequibles con accesorios de lujo de tal manera que se ha convertido en la referente máxima del estilo casual chic. Y ahí reside lo adictivo de su estilo que nos influye a todas y que ahora cumple 40 años.