Los jeans campana de Amelia Bono son los que se llevan con las botas altas denim de rebajas de Zara

Amelia Bono es la reina de los vaqueros, no tenemos ninguna duda. Los vaqueros pitillo han vuelto, lo sabemos y lo saben a la perfección Paula Echevarría, Georgina Rodríguez y Carmen Lomana. Es el gran retorno de este invierno 2023 y las mujeres que más saben de moda ya los están recuperando de su armario. Pero aunque no nos creáis, por un momento nos hemos olvidado de los jeans pitillo para enamorarnos con la combinación de vaqueros de campana y las botas altas denim de rabajas de Zara que ha combinado Amelia Bono en este look. Porque sí, los jeans campana quedan igual de bien tengas 20 que 40 años, y este outfit es un buen ejemplo de ello. Porque mientras la Reina Letizia apuesta por los pantalones de vestir o Mariló Montero por los leggings, Amelia, lo hace por los vaqueros de campana que son hasta elegantes con botas altas denim y estilizan hasta a las mujeres más bajitas. Denim más denim es la tendencia que está de vuelta.

Y es que el total denim extremo, el look ‘dosmilero’ por excelencia vuelve a ser tendencia este 2023 después de triunfar la pasada temporada y Amelia Bono como buena fan de las tendencias lo sabe. Por eso se ha marcado esta combinación de los vaqueros que más estilizan a todas las mujeres, también con botas denim.

Amelia Bono con vaqueros y botas denim de Zara. FOTO: @ameliabono

Bota alta denim, de Zara (29,99 euros)

Bota alta denim. FOTO: Zara

Amelia Bono es una amante de los pantalones vaqueros. No hay estilo (ni color) que falte en su armario. La it girl española adora este tipo de diseños y así lo ha demostrado a través de su perfil de Instagram donde los looks con ellos como protagonistas son un habitual. En color blanco y corte palazzo, estilo baggy desgastado, clásicos skinny en negro.... Sus apuestas son muy versátiles, y eso es precisamente lo que cautiva al público, aunque si tuviéramos que destacar una silueta entre todas ellas, a la que recurre con más frecuencia, sin duda hablaríamos de los pantalones vaqueros estilo campana, los vaqueros perfectos para chicas bajitas.