Estas son las tendencias de bañadores y bikinis que se llevarán este verano 2023

Comienza la época más esperada del año para todas las aquellas amantes de la moda que disfrutan de las prendas más vaporosas, de estilo 'boho' y de, por supuesto, la moda de baño, como la nueva colección de baño de Zara, en el que hemos visto bikinis y bañadores de lo más elegantes, sencillos y muy minimalistas. Efectivamente, hablamos del verano, el momento en el que sacamos a relucir aquellas piezas de nuestro armario más coloridas, llamativas y más 'mini', creando looks de lo más en tendencia, como por ejemplo, el 'skort', un híbrido entre falda y pantalón que promete comodidad, elegancia y versatilidad, pues va perfecto con todo tipo de prendas y para cualquier ocasión, pues lo puedes usar con sandalias para la oficina como con tacones y otros accesorios que eleven un poco el look para ocasiones más especiales. Sea como sea, no olvides que durante estos meses es esencial que uses protección solar, pues los rayos del sol están más fuertes y es esencial cuidarte y proteger tu piel. Por ello, un producto de cosmética que lleva años con nosotros y que supone una alternativa a tomar el sol serían los autobronceadores, con el que obtendrás un tono dorado precioso al instante sin necesidad de pasar largas horas bajo el sol.

Con el verano a la vuelta de la esquina, son muchas las tiendas que ya han lanzado sus propuestas en moda de baño para los meses más esperados del año. Si bien ya hemos visto a influencers lucir los bikinis más bonitos y en tendencia, como es el caso de Rocío Osorno con bikini en tonos rosas de Zara, que promete convertirse en viral porque realza la figura y es muy cómodo o, por ejemplo, el clásico bañador negro que lució durante sus vacaciones en Miami la diseñadora Vicky Martín Berrocal, una opción clásica, sencilla y atemporal que jamás pasará de moda. Por ello, te enseñamos las tendencias en moda de baño que encontrarás en tiendas desde ya y que se convertirán en un must de tu maleta este verano.

Estampado 'animal print'

Top bikini (14,99 €) y braguita en v, de Women's Secret (9,99 €)

Braguita en v Women's secret

Diseño 'cut out'

Bañador 'cut out' en rosa fucsia, de Zara (27,95€)

Bañador 'cut out' Zara

Bikinis y bañadores metalizados

Top triángulo (12,99 €) y braguita tira (9,99 €) de Stradivarius

Bikini metalizado Stradivarius

Estampado floral

Top triángulo (15,99 €) y braguita tiras (12,99 €), de Pull & Bear

Bikini estampado floral Pull & Bear

Volantes

Top bikini triangular (21,99 €) y braguita básica (12,99 €), de Women's secret

Bikini volantes Women's secret

Transparencias

Bañador negro con transparencias, de Oysho (35,99 €)

Bañador transparencias Oysho

Estas son las tendencias que más hemos visto tras haber echado un vistazo a las webs de nuestras tiendas favoritas, así que hazte con los bikinis y bañadores que más te gusten para arrasar este verano.