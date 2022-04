¿Bronceado al instante? Estos son los mejores autobronceadores para lucir una piel perfecta en abril

Seguro que durante estos días de vacaciones te ha pasado lo mismo que a nosotras. Ante el inesperado calor, has ido a echar mano de tus prendas más veraniegas, esas con las que lucir piernas, y de repente has dado cuenta de una cosa: el color blanco de tu piel. Y es que aunque somos conscientes de los peligros del sol y de la necesidad de tomarlo siempre con protección, también sabemos que cierto tono de moreno favorece cualquier look como ninguna otra cosa. Por ello hemos querido recurrir a un remedio artificial, pero muy eficaz si sabes usarlo correctamente, los autobronceadores.

Pero como sabemos que la oferta en el mercado es casi infinita, hemos seleccionado los que en nuestra opinión mejor funcionan.

Bronzing Radiance Self-Tanning Cream, de Freshly Cosmetic (29 euros)

Bronzing Radiance Self-Tanning Cream, de Freshly Cosmetic FOTO: Freshly Cosmetic

Con un cautivador aroma frutal, sin manchas ni sensación grasa, este autobronceador promete conseguir un tono natural de manera gradual y segura. Esta revolucionaria crema de uso facial y corporal produce un efecto dual único: autobroncea y potencia el bronceado adaptándose a tu tono de piel. Piel bronceada y visiblemente más saludable, sin salir de casa y con resultados visibles a partir de los 3 días.

Loción Autobronceadora Gradual, de ST. Tropez (27,99 euros)

Loción Autobronceadora Gradual, de ST. Tropez FOTO: ST. Tropez

Esta loción multiacción combina 5 activos para el cuidado de la piel con un toque autobronceador para hidratar, proteger, suavizar, calmar y reafirmar la piel a diario, mientras desarrolla gradualmente un bronceado muy natural con aplicaciones diarias. Ligera y fundente, es fácil de aplicar, como una clásica loción hidratante.

Sol Líquido Agua AutobronceadoraBronceado Sublime, de Dior (61,99 euros)

Sol Líquido Agua AutobronceadoraBronceado Sublime, de Dior FOTO: Dior

Dior Bronze reinventa su mítico autobronceador corporal y lo transforma en un agua láctea autobronceadora en forma de bruma ultrafina y ligera. Con una sola aplicación, esta bruma envuelve la piel en un velo ligero y fino que la refresca, la hidrata y la nutre. Además, realza el tono de la piel, creando un bronceado natural y uniforme que se intensifica día tras día, y que ya notarás a las horas de la primera aplicación.

Gel Autobronceador, de Clarins (30,99 euros)

Gel Autobronceador, de Clarins FOTO: Clarins

Este producto está relajado en una textura gel muy fresca y no grasa que broncea la piel de forma natural y uniforme gracias a una combinación de DHA de origen natural y eritrulosa. Fácil de aplicar, se funde instantáneamente sobre la piel, permitiendo así vestirse justo después de su aplicación.

Tea To Tan Face & Body, de By Terry (68,99 euros)

Tea To Tan Face & Body, de By Terry FOTO: By Terry

Su originalidad consiste en que consigue dejar la piel con un extravagante velo de «té helado» increíblemente transparente, de acabado imperceptible y que no se transfiere. Además, ahora viene en un envase XXL de espray para rostro y cuerpo. Enriquecido con ingredientes activos hidratantes, revitalizantes, estimulantes y protectores que dejan un bronceado brillante o un aterciopelado tono ámbar.