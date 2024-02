Estas son las tendencias que veremos en la alfombra roja de los Goya

La estilista de renombre internacional, Piluka de Echegaray, nos desvela sus insights sobre el mundo del glamour y la moda en eventos de alta relevancia como la Gala de los Premios Goya. Con más de dos décadas de experiencia, se ha convertido en la confidente de estrellas del cine, empresarios y figuras públicas, garantizando siempre la máxima discreción y un asesoramiento personalizado impecable.

Piluka destaca especialmente los códigos de vestimenta que imperan en los eventos de la talla de los Goya, destacando la etiqueta rigurosa como un estándar de elegancia indiscutible.Desde esmóquines impecables hasta vestidos de noche deslumbrantes, el respeto por el dress code es fundamental para transmitir una imagen de clase y sofisticación.

Las Tendencias que dominarán la alfombra roja

En cuanto a las tendencias de moda, la prestigiosa estilista anticipa una paleta de colores que van desde el clásico negro hasta el atrevido verde esmeralda, con una clara apuesta por la elegancia y la feminidad en los cortes y estilos de los diseños. "El blanco también, además tengamos en cuenta que la mayoría de los diseñadores que trabajan Gala, también trabajan novias y en sus perchas hay maravillosas creaciones en blanco que seguro darán luz y favorecerán a las actrices y otras invitadas a la Gala" asegura de Echegaray.

En cuanto a la tendencia masculina la estilista afirma que sin duda es la vuelta a los clásicos, smoking oscuro, preferiblemente negro, camisa de pajarita, pajarito y zapatos de esmoking.

El arte del maquillaje y peinado para conseguir el look deseado

Para Piluka, el objetivo del maquillaje y peinado en la alfombra roja es realzar la belleza natural de los protagonistas, sin arriesgar demasiado. La sencillez y la armonía son clave para garantizar un look impecable que resalte la personalidad de cada individuo. "No es el momento de arriesgar y no hay que olvidar, que aunque la alfombra roja se convierte en una auténtica pasarela, los que desfilan no son modelos, son actores y todos los vinculados al mundo del cine", destaca la estilista.

Cristina Brondo La Razón

El proceso de creación del look perfecto

A través del ejemplo de la actriz Cristina Brondo, a la que la estilista vestirá este año una vez más, Piluka nos sumerge en el fascinante proceso de selección y creación del look ideal para una ocasión tan especial como la Gala de los Goya. Desde la elección del vestido hasta los detalles de joyería y calzado, cada elemento se cuida con esmero para garantizar un resultado deslumbrante.

"Las dos sabemos qué y cómo y nos ponemos de acuerdo de forma casi mental. La he vestido incluso embarazada creo que de 8 meses, una locura", nos desvela la estilista de renombre.

Para esta ocasión la actriz y la estilista han elegido una creación de De la Cierva y Nicolás, un vestido palabra de honor en rosa empolvado realizado en tussord de seda, tejido que ha permitido jugar a construir una flor en el pecho como un origami, con una falda de capa inmensa con cola , se estructura ligera y sofisticada rigidez.

Los complementos elegidos son unos pendientes vintage españoles años 60 con montura de platino y esmeraldas talla pera y doble orla de diamantes de Del Páramo Vintage.

Y los zapatos son unas sandalias muy altas de Inés Domecq Shoes. En cuanto al maquillaje y la peluquería se encargará Lancome.

"Desde que comenzamos a preparar el look hasta que esta todo, podemos tardar más o menos unos 20 días. Dependerá sobre todo de nuestras indecisiones", nos revela Piluka.

En cuanto a las actrices mejor vestidas para la estilista por supuesto se encuentra Cristina Brondo y también la actriz Amaia Salamanca con el Zuhair Murad que vistió el año pasado: "Me pareció un sueño"