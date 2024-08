El look de aeropuerto (más tendencia) de Elena Tablada con pantalones de leopardo y zapatillas tras no presentarse a Miss Universo

Elena Tablada ya está de vuelta en Madrid y lo ha hecho con un estilismo de lo más tendencia que nos ha conquistado. Porque ella, además de usar unlook cómodo de aeropuerto, lo hace de la forma más chic para viajar. Porque si el leopardo es tendencia, y lo seguirá siendo este otoño 2024, el pantalón de la cubana tiene todo los números para ser un imprescindible. Elena Tablada contó en exclusiva para Y ahora Sonsoles que ha tirado la toalla y ha renunciado al certamen Miss Universo Cuba. El motivo no es otro que el tiempo que tendría que pasar alejada de sus hijas en caso de ser seleccionada. "Tampoco me puedo meter dos meses sin estar con ellas y más sin tener un plan anticipado", ha dejado claro. La modelo lamenta que esto no haya pasado en otro momento de su vida, pero el hecho de haber quedado entre las finalistas ya es una experiencia y un aprendizaje.

Y después de unos días en Nueva York, Elena Tablada ya está de vuelta en Madrid con un estilismo cómodo, en tendencia y perfecto para viajar. Cazadora vaquera, camiseta blanca, los pantalones anchos de leopardo más tendencia y las zapatillas grises más cómodas. No sabemos cómo ni cuándo empezó esta fiebre, pero algo está ocurriendo con los pantalones de leopardo que hace que todas deseemos tener unos en el armario para este otoño 2024.

El look de aeropuerto de Elena Tablada. Gtres

Y es que este print siempre se ha llevado y hasta llegó a ser un fondo de armario para muchas mujeres. Todavía recordamos el tan hablado desfile de Alta Costura Spring Summer 2023 de Schiaparelli, donde una modelo nos dejó sorprendidos con un look de leopardo (con cabeza incluida). O la multitud de pasarelas de Roberto Cavalli, en las que este estampado es el protagonista de la colección. Si ayer era Amelia Bono con otro bañador, hoy es Elena Tablada en su look de aeropuerto.